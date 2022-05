EXCLUSIV. Șeful Legiunii georgiene, care luptă de opt ani în Donbas: „Dacă Rusia atacă Moldova, vom merge să o protejăm”

„Ucraina e liderul regiunii noastre. Ce se întâmplă aici se reflectă nu numai în Georgia sau în Caucaz, ci în general în toate fostele republici sovietice”, spune într-un interviu pentru Libertatea Mamuka Mamulașvili, 44 de ani, comandantul Legiunii Naționale Georgiene.

Unitatea militară a fost fondată de Mamuka în 2014, când a izbucnit războiul din Donbas. În 2016, a fost transferată sub controlul Armatei ucrainene, în Batalionul 25 de Infanterie Mecanizată „Kyiv Rus”. Astăzi, este cea mai mare unitate străină din Armata ucraineană, cu aproape 1.000 de membri, din care fac parte și români, spune Mamulașvili.

Până la jumătatea lunii aprilie, 10 voluntari din Legiunea georgiană și-au pierdut viața în luptele din Ucraina care au avut loc după invazia rusească din februarie 2022.

Brigadă din batalionul georgian

„Avem și bărbați din România, s-au alăturat legiunii de curând”

Libertatea: În ce zonă a Ucrainei te afli acum și cum au fost acolo luptele în ultimul timp?

Mamuka Mamulașvili: Nu pot dezvălui locul exact, dar mă aflu undeva în regiunea Harkovului. În ultima perioadă, aici au fost preponderent lupte de artilerie. Ambele tabere folosesc artilerie grea. Din păcate, avem pierderi mari în rândul populației civile, pentru că rușii țintesc blocurile civile, unde mor mulți copii și femei.

– De cât timp ești în Ucraina? Ai reușit să mergi acasă, în Tbilisi?

– Nu, n-am fost acasă de opt ani, dar au venit aici familia și prietenii mei și m-au vizitat. În aprilie 2014 am creat Legiunea georgiană, care este o echipă de operațiuni speciale. Am luptat în războiul din Donbas, iar până în ziua de azi ne-am făcut treaba pentru a sprijini libertatea statului ucrainean. Legiunea georgiană e cel mai mare batalion străin care luptă în Ucraina. Nu știu exact numărul membrilor, dar sunt puțin sub 1.000.

Avem și femei care luptă, majoritatea vin din Georgia, însă și din alte state. De pildă, avem o femeie medic din SUA.

În batalion sunt circa 30 de naționalități diferite, nu sunt doar georgieni. De asemenea, avem și bărbați din România, s-au alăturat legiunii de curând. Recent am făcut un apel pentru voluntari, dar momentan am oprit recrutarea. Sunt prea mulți voluntari care vor să se alăture, iar noi acceptăm acum doar oameni care au o experiență de luptă mai mare, adică nu-i mai acceptăm pe aceia care doar au făcut armata.

Însemnul legiunii și un mesaj pentru ruși

„Lupt cu Rusia de 29 de ani”

– Tu ești luptător MMA, însă aveai și o experiență de luptă în război înainte de 2014?

– Într-adevăr, sunt președintele Federației Naționale de MMA a Georgiei. Însă prima dată am fost la război în 1992. Avem 14 ani. Așadar, lupt cu Rusia de 29 de ani. Apoi, în timpul războiului ruso-georgian din 2008, eram consilier pentru ministrul apărării din Georgia.

Noi, în Georgia, am trăit exact prin ce trece acum Ucraina – mai întâi în anii 90, după prăbușirea fostei URSS, iar apoi în 2008, când a fost un război scurt. Suntem foarte familiarizați cu modul în care acționează Rusia față de populația civilă: încearcă să ucidă în mare parte civilii, violează și ucid oamenii pe străzi.

– Cum de ai participat la război în adolescență?

– Tatăl meu a fost un general în Armata georgiană – a luptat și în Legiunea georgiană din Ucraina timp de trei ani. Când aveam 14 ani, am plecat pe front cu el. După un an de lupte, am fost capturați de ruși, atât eu, cât și tatăl meu. Așa că am văzut toate atrocitățile care se petrec acum în Ucraina când era foarte mic.

Trei luni am stat în captivitate și am ajuns să înțeleg foarte bine mentalitatea barbară a rușilor. Rușii sunt profesioniști în torturarea oamenilor – asta a fost experiența mea de captivitate. După asta, nu cred că mă mai poate impresiona ceva din ce fac rușii.

Din păcate, pentru mine n-a fost o surpriză că violează și ucid copii de 10 ani. Tot asta au făcut și în Georgia, acum doar vedem continuarea atrocităților. Cred că nu există loc în lumea civilizată și modernă pentru o țară ca Rusia. Oamenii ăia sunt barbari, nu sunt apți să trăiască în rândul oamenilor normali.

Cine împarte vina pentru războaiele Rusiei

– Cum vezi responsabilitatea poporului rus pentru acțiunile și deciziile Kremlinului?

– Nu sunt de acord cu ideea că acest război e doar al lui Putin. Asta e mentalitatea rușilor, care îi acordă lui Putin încredere ca să facă ceea ce face. Principala vină este a poporului rus, nu a lui Putin sau a unui grup politic. Majoritatea populației justifică ceea ce face liderul lor astăzi în Ucraina. Așa că îi consider o nație de teroriști.

– Crezi că viitorul Georgiei este legat de cel al Ucrainei?

– Cu siguranță! Ucraina e liderul regiunii noastre. Ce se întâmplă aici se reflectă nu numai în Georgia sau în Caucaz, ci în general în toate fostele republici sovietice. Așa că e foarte important să scăpăm cu adevărat de Uniunea Sovietică. Asta e principala bătălie pentru țările care au fost capturate: să scape de URSS pentru totdeauna.

În opinia mea, politicienii europeni corupți, care mănâncă din mâna Rusiei, sunt și ei vinovați pentru războaiele din Georgia și din Ucraina, nu doar Putin.

Mamuka Mamulașvili

Dacă Rusia atacă Moldova, Legiunea georgiană o va proteja

– Cum ți se pare că s-a schimbat războiul din Ucraina după februarie 2022 față de ce s-a întâmplat din 2014 încoace?

– În toți acești opt ani, noi și ucrainenii am spus că ne luptăm cu forțele regulate ale Rusiei. Așa că nu vedem o diferență prea mare. Singurul lucru diferit este că au început să folosească rachete balistice împotriva civililor și forța aeriană împotriva Ucrainei.

Dar în toți acești opt ani, Rusia spunea că ea nu participă în vreun război, iar Ucraina informa încontinuu comunitatea țărilor civilizate că luptăm cu Rusia. Din păcate, Vestul a închis ochii și s-a bucurat să facă afaceri cu Rusia. De-asta avem astăzi un război la scară mare în mijlocul Europei. Ei cu o mână pedepsesc Rusia, iar cu alta o hrănesc: încă fac afaceri cu Rusia, care a vândut resurse naturale în valoare de miliarde de dolari în două luni de război. Așa că țările europene sponsorizează terorismul rusesc. În opinia mea, principalii vinovați sunt Germania și Franța.

– Care preconizezi că va fi cursul războiului în următoarea perioadă?

– Sunt sigur că Ucraina va câștiga! Iar eu sunt mereu obiectiv când vorbesc despre război. Sunt soldat și trebuie să-mi păstrez această obiectivitate: trebuie să știu care sunt forțele noastre și de ce sunt capabile ele. Așa că 100% vom câștiga toate luptele terestre și în curând vom câștiga acest război.

Însă există și pericolul ca războiul să se răspândească și către alte țări. Pentru că Rusia amenință toată lumea civilizată – lupta se duce acum la granița NATO. În acest moment, Ucraina protejează, de fapt, NATO.

În opinia mea, există un risc foarte mare ca Rusia să continue războiul în Moldova. Avem toate semnele că asta își doresc. Atunci, cu siguranță, noi, Legiunea georgiană, vom merge să protejăm Moldova. Deja sunt mulți cetățeni care aplică să fie antrenați.

Mamuka Mamulașvili

„Soldații ruși nu sunt pregătiți pentru acest război”

– Te aștepți ca Putin să declare oficial război și să ceară mobilizare generală?

– Nu cred. Și dacă vor avea mai mulți recruți, situația nu se va schimba. Pentru că principalele forțe ale Rusiei deja au fost trimise în iad. Dacă ei vor aduna oameni din rândul cetățenilor, asta nu va schimba imaginea în Ucraina. Pentru că Ucraina și-a ținut în viață principalele forțe, iar ele încă luptă.

– Cum i-ai descrie pe soldații ruși pe care i-ai întâlnit pe câmpul de luptă?

– Sunt niște alcoolici, care nu sunt pregătiți pentru acest război și mor cu ușurință. Și eu nu sunt sarcastic acum, ci sunt obiectiv. Sunt niște alcoolici care violează femei, copii și bărbați!

„Sunt un om normal și mă tem de multe lucruri”

– Cum se finanțează Legiunea georgiană? Aveți vreun sprijin extern?

– Până acum n-am avut niciun fel de finanțare, abia acum încercăm să pornim un cont GoFundMe. Nu primim donații, cred că până acum am primit în total 3.000 de dolari, dar cu banii ăștia putem să cumpărăm doar două armuri de corp. În toți acești ani am fost ajutați de voluntarii ucraineni, care sunt contactele mele personale, de prietenii mei din Georgia, dar și ucrainenii de rând care înțeleg ce facem aici în Ucraina. Ne aduc mâncare, muniție și echipamente atunci când avem nevoie.

– Acum ce nevoi aveți – apă, mâncare, armament?

– Avem apă și mâncare. Dar în continuare avem nevoie de armuri de corp, în special de veste antiglonț ușoare, de căști de protecție și protecție balistică. În ce privește armamentul, avem tot ce ne trebuie. Colaborăm foarte bine cu Forțele Armate Ucrainene, care ne trimit ce avem nevoie. Noi suntem sub contract cu ei în mod oficial.

– Te temi de ceva acum?

– Sigur! Sunt un om normal și mă tem de multe lucruri. Dar trebuie să te ridici deasupra fricilor tale, pentru că ai idealurile pe care trebuie să ți le urmărești. Avem nevoie ca Ucraina și toată lumea să fie libere. Luptăm pentru libertatea tuturor, nu doar a ucrainenilor și nu ne temem. Numai Dumnezeu știe când murim, dar suntem pregătiți să murim pentru asta.

