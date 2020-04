De Ana Maria Marinescu,

Suedia e casă pentru peste 31.000 de români, cea mai mare comunitate formată de compatrioți de-ai noștri într-o țară nordică.

Dan Săvulescu, proprietarul unui atelier de bijuterii și pielărie plecat la Falun în august anul trecut, a făcut parte din această comunitate până săptămâna trecută, când a decis să revină acasă, pentru că o are aici pe mama lui. Medic în vârstă, încă activând la Medgidia, la Terapie Intensivă, unde îngrijește bolnavi de COVID-19. “M-am hotărât de pe o zi pe alta. Mi-am pus totul în cutii și am plecat. Sincer, m-am temut că n-o mai găsesc în viață”.

Dan Săvulescu

Dan nu privește cu ochi buni experimentul suedez. În grupul lui de prieteni din Falun nu există însă un consens.

Părerile sunt împărțite. Puțini sunt cei care înțeleg gravitatea situației. Prietenul la care am stat, medic stomatolog, e foarte relaxat, continuă să meargă la sală, de exemplu. Un alt amic, medic generalist, e mai conștient de ce se întâmplă. Mulți dintre cei tineri – și români, și suedezi – spun că nu au de ce să-și facă griji, că au un sistem imunitar beton, nu au boli cronice, și atunci, de ce să-și facă probleme? De cei din jur nu le pasă, nu se gândesc că pot fi asimptomatici și pot da boala mai departe. Dan Săvulescu:

În Falun lucrurile stau bine: nu sunt raportate cazuri de infectare cu noul coronavirus. Oamenii practicau și înainte de pandemie distanțarea socială, pentru că, fiind un oraș mic, populația e puțină și răsfirată. Poate că asta a ajutat, crede Dan, pentru că alte măsuri de protecție oamenii nu par a lua: “Nimeni nu poartă mască pe stradă, n-am văzut nici măcar un om”.

Recomandări Povestea celor doi români care au plecat cu velierul în jurul lumii și au rămas izolați într-un șantier din Noua Zeelandă. Nu pot păși pe țărm

La Stockholm, unde e stabilită sora lui Dan, lucrurile stau însă altfel. În aglomerarea urbană sunt 5.000 din cele aproape 12.000 de infectări raportate la nivel național.

Sora mea nu a ieșit din casă de când au apărut primele cazuri de infectare. Amicii ei suedezi i-au spus că e nebună. Abia acum au început să înțeleagă… Dan Săvulescu:

“Sora are două cunoștințe, tinere amândouă, care cred că au luat virusul. Nu pot spune sigur, pentru că în Suedia nu se fac teste decât celor internați. Una dintre ele, medic psihiatru, spune că a trecut prin stări de rău cum nu a avut în viața ei. A înfruntat boala acasă. La spital ajung doar cazurile grave”, mai spune Dan Săvulescu.

11 aprilie, Stockholm. Nici urmă de distanțare socială, nici urmă de mască

Suedezii au început să testeze abia recent. Autoritățile se bazează mult pe oameni, că sunt integri, că dacă au simptome stau acasă, nu ies ca să dea mai departe virusul. Că nu mint pentru a evita izolarea. Și nu mint. În Suedia, oamenii au și foarte multă încredere în autorități, pentru că sistemul funcționează și nu e corupt – cel puțin, nu la nivelul celui din România. Dan Săvulescu:

Ajuns acasă, Dan s-a izolat. Își vede mama la gard, “suntem ca la vorbitor la pușcărie”, glumește el. Veselia dispare însă când vine vorba de pericolul ca mama lui să ia virusul din spital, de la bolnavii îngrijiți la terapie Intensivă.

Mama are 67 de ani. N-a apucat să se pensioneze înainte de pandemie, acum nici nu se mai poate… E și cardiacă, deci e în grupa de risc. Lucrează la ATI și e speriată. Toți colegii sunt speriați. La început, n-au avut deloc echipamente, acum au ceva, dar nu mare lucru. Pun o mască, improvizează ceva… Dan Săvulescu:

România are, în prezent, 7.707 bolnavi de COVID. Bilanțul deceselor: 392.

Foto: EPA

