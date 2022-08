Tot mai mulți experți semnalează că Statele Unite ar fi furnizat Ucrainei mai multe arme decât a anunțat public administrația lui Joe Biden, scrie Politico.

Vinerea trecută, spre exemplu, un oficial de rang înalt al Pentagonului a admis că SUA furnizează de ceva vreme și în mod discret ucrainenilor rachete antiradiații de mare viteză – folosite pentru a lovi sistemele radar.

De fapt, a spus oficialul, informația fusese inclusă în comunicările Washingtonului, dar nu în mod explicit.

„Când am anunțat pentru prima dată furnizarea inițială de rachete HARM, modul în care am caracterizat-o în anunț nu a fost specific. Am descris faptul că furnizam o capacitate contra-radar”, a explicat oficialul.

Într-adevăr, în urmă cu aproape două săptămâni, subsecretarul pentru politica de apărare, Colin Kahl, anunțase că Washingtonul a livrat o serie de rachete antiradiații, fără să precizeze despre ce ar fi vorba.

Dovezile privind utilizarea HARM în Ucraina au apărut pentru prima dată pe rețelele sociale cu doar câteva zile înainte de comentariile lui Kahl, scrie și publicația The Drive.

Ulterior, un oficial american de rang înalt din domeniul apărării a dezvăluit că ucrainenii au integrat aceste rachete, cu asistență americană, pe „avioanele lor MiG”.

Rachetele antiradiație sunt concepute în principal pentru a localiza și neutraliza emițătorii de semnale inamice, în special radarele de apărare antiaeriană, inclusiv cele asociate direct cu sistemele de rachete sol-aer.

Un atac neașteptat în Crimeea

Nu ar fi singurele arme sosite în Ucraina despre care s-a vorbit foarte puțin sau nu s-a vorbit deloc.

Duminică, Yahoo! News a publicat un articol în care explică și că recentele atacuri asupra țintelor rusești din Crimeea nu au fost rezultatul unor echipe speciale care transportau explozibili, așa cum sugerează Ucraina.

În schimb, exploziile au fost cel mai probabil rezultatul unor lovituri cu rachete cu rază lungă de acțiune, au explicat analiștii și foștii militari americani citați de site.

„Craterele vizibile în fotografiile din satelit au un diametru de 10 metri”, a declarat pentru Yahoo News Chuck Pfarrer, fostul șef de escadrilă al Navy SEAL Team 6.

„Fiecare corespunde unei explozii a cel puțin 500 de kilograme de C-4. Nicio echipă a forțelor speciale nu va căra o tonă de C-4 până la o țintă, când două uncii ar fi suficiente pentru a distruge un avion”, a spus acesta.

„A fost un atac cu rachete”, a declarat un alt fost agent al forțelor speciale americane, care a cerut să rămână anonim. „E posibil ca partizanii sau agenții speciali să fi fost la sol pentru a recunoaște țintele pentru artilerie? Sigur. Dar nimic din aceste imagini nu-mi spune că ucrainenii au declanșat lucrurile la fața locului”, a spus acesta.

Suspectul principal: rachetele ATACMS

Dar Ucraina nu are rachete cu raza de acțiune necesară pentru a lovi baza aeriană Saki din Crimeea, au remarcat experții, cel puțin nu cu rachetele pe care America și partenerii săi spun public că le-au transferat.

Muniția cu cea mai mare rază de acțiune din arsenalul ucrainean este racheta balistică tactică Tochka-U, care are o rază maximă de acțiune de aproximativ 185 de kilometri, cu 40 de kilometri mai puțin decât ar avea nevoie pentru a lovi baza.

Iar SUA au declarat public că cel mai avansat sistem de arme trimis în Ucraina este HIMARS, care are o rază de acțiune de 80 de kilometri.

Analiza Yahoo! News, semnată de Michael Weiss și James Rushton, doi foști membri ai forțelor speciale americane, sugerează, prin urmare, un răspuns mai clar: SUA au trimis în secret Ucrainei Sistemul de Rachete Tactice al Armatei, sau ATACMS.

ATACMS este o rachetă balistică tactică fabricată de Lockheed Martin și poate fi lansată de pe M142 HIMARS sau M270 MLRS, platforme pe care Ucraina le deține în prezent.

Cu o rază de acțiune chiar mai mare decât rachetele M31 GMLRS, ATACMS ar putea lovi orice țintă aflată pe o rază de 300 de kilometri – inclusiv una din Crimeea.

ATACMS este, de asemenea, mai distructivă și aproape imposibil de interceptat sau de filmat. O lovitură ATACMS este vizibilă doar după impact, atunci când ținta lovită explodează.

Având în vedere raza de acțiune, viteza și puterea sa, sistemul ATACMS este un vinovat probabil pentru lovitura de la baza aeriană Saki, au concluzionat Weiss și Rushton, cu excepția unui lucru important: Washingtonul a negat public trimiterea acestuia în Ucraina.

Cu cât mai multă discreție, cu atât mai bine, spun unii experți

Dacă prezența acestei arme în Ucraina este reală – un lucru încă nesigur -, acest lucru ar contrazice ceea ce administrația de la Washington a declarat public.

În iulie, spre exemplu, consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan a declarat la Forumul de securitate Aspen că trimiterea acestor rachete ar provoca și mai mult Rusia și ar putea instiga la un potențial al treilea război mondial.

În orice caz, veștile au continuat. Luni, scrie Politico, două persoane familiarizate cu informațiile din zona apărării au declarat că SUA au inclus muniții ghidate cu precizie Excalibur în pachetul de arme din 19 august, chiar dacă administrația nu le-a anunțat public.

Mai mult, un document trimis vineri de administrație legislatorilor a enumerat ce conținea ultimul pachet de 775 de milioane de dolari, menționând însă că ceea ce ajunge în Ucraina nu este „limitat” la ceea ce apare în notificare.

Este greu de crezut că oficialii americani ar putea confirma în acest moment existența unor arme suplimentare în Ucraina, dar unii experți sunt de acord cu o abordare cât mai discretă a acestei teme.

„Este îmbucurător faptul că administrația pare să vorbească mai puțin și să facă mai mult în ceea ce privește transferurile de arme. Acest lucru este bun, deoarece le oferă rușilor un pic de incertitudine cu privire la ceea ce facem”, a explicat pentru Politico Tom Karanko, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

