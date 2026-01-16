Cercetările făcute la faţa locului de experţii INSEMEX Petroşani, în colaborare cu ISU Banat şi reprezentanţii distribuitorului de gaz, au scos la iveală o fisură la conducta de pe coloana principală.

„În urma activităţilor de specialitate, a fost identificată o fisură la conducta de gaz de pe coloana principală, de unde se presupune că ar fi pornit acumularea de gaze ce a dus la deflagraţia produsă la anexa sediului principal al Poliţiei municipiului Lugoj”, a anunțat IPJ Timiş.

Autorităţile continuă excavaţiile în zonă pentru a verifica alte posibile defecţiuni la sistemul de gaze.

„În funcţie de constatările efectuate, defecţiunile vor fi remediate de către societatea furnizoare de gaz, pentru ca ulterior, doar în condiţii de siguranţă, să fie reluată distribuţia de gaze naturale către populaţie”, a mai precizat Poliția Timiş.

O explozie puternică, neurmată de incendiu, a avut loc miercuri, la sediul Poliţiei Lugoj, într-o anexă unde funcţiona Biroul Cazier şi Evidenţă Operativă.

Pe filmarea care a surprins momentul deflagrației se poate observa cum clădirea explodează și se prăbușește. În acel moment, mai mulți trecători erau în zonă.

În urma deflagraţiei, un angajat de 37 de ani a suferit arsuri şi a fost transportat la spital, iar un agent de 41 de ani a suferit un atac de panică. Incidentul a afectat şi anexa Poliţiei Rutiere, unde şeful structurii a fost rănit.

Deflagraţia a cauzat şi pagube materiale: o autospecială de poliţie, o altă maşină, precum şi geamurile a cinci apartamente din apropiere au fost avariate.

