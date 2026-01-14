Pe filmare se poate observa momentul în care clădirea explodează și se prăbușește. În acel moment, mai mulți trecători erau în zonă.

La fața locului au intervenit de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și zece pompieri, iar zona a fost imediat securizată.

Explozia a avut loc în clădirea în care se eliberau cazierele judiciare, imobilul fiind afectat de o prăbușire parțială. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma deflagrației au fost înregistrate trei victime. Un polițist a fost transportat conștient la spital, cu arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare, fără a se afla în stare gravă, potrivit primelor informații.

O a doua persoană a suferit arsuri minore la un membru superior, iar cea de-a treia a suferit un atac de panică, fiind asistată medical la fața locului.

Pentru siguranță, la Lugoj se deplasează și un echipaj CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, care efectuează măsurători specifice.

Cauza exploziei nu a fost stabilită, ancheta fiind în desfășurare, iar situația rămâne sub monitorizare.

