Deflagrația a fost urmată de un nor gros de fum, observat de martori în zona ambasadei, situată în vestul capitalei norvegiene. „Era un strat foarte gros de fum pe stradă”, a declarat Sebastian Toerstad, un elev de liceu în vârstă de 18 ani, care trecea cu mașina pe lângă clădire în momentul incidentului. „Au existat unele pagube la intrare”, a adăugat acesta.

Autoritățile au intervenit de urgență, desfășurând verificări amănunțite cu ajutorul câinilor, dronelor și unui elicopter pentru a identifica posibili autori ai incidentului. „Au fost desfășurate investigații la locul incidentului”, a transmis Departamentul de Poliție din Oslo într-un comunicat. Ulterior, doi tehnicieni, echipați în combinezoane albe, au fost văzuți analizând locul exploziei.

Poliția a confirmat că nu au fost descoperite alte dispozitive explozive în zonă. În ciuda solicitărilor de informații, Ambasada SUA nu a oferit un răspuns imediat, iar Departamentul de Stat american nu a comentat incidentul.

