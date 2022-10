Deflagrația a avut loc vineri după-amiază, în jurul orei locale 15:00, la benzinăria Applegreen, de la periferia localității Creeslough.

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini care arată pagubele provocate de explozie în benzinărie, cu pereții aruncați în aer și un acoperiș parțial prăbușit. Deocamdată, nu se știe cauza exploziei.

Thoughts and prayers for the people of Creeslough, Co. Donegal. Apparently the local petrol station exploded. Hope everyone is ok. pic.twitter.com/uODada0kAu

O operațiune de salvare a început imediat de la incident, iar echipajele au lucrat neîntrerupt, căutând persoane prinse sub dărâmături. Trupurile a trei persoane au fost găsite vineri, iar până sâmbătă dimineață, salvatorii au găsit alte patru persoane decedate.

Prayers with our neighbours in Donegal this evening following the tragic events unfolding in Creeslough



Thinking of everyone affected by the gas explosion at the Applegreen Station pic.twitter.com/jcEx9uGK6H