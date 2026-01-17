Explozie într-un bloc din Alba Iulia: Doi răniți, 20 de oameni evacuați

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, aflat în apartamentul de la etajul 3 unde s-a produs explozia, a suferit arsuri pe corp după ce a aprins lumina în locuință.

„Am auzit o bubuitură în jurul orei 06.50, iar geamurile de la apartamentul respectiv erau căzute lângă bloc”, a declarat unul dintre locatari pentru Alba24. În momentul exploziei, o femeie de 24 de ani, aflată la etajul 4, s-a rănit la mâna dreaptă în timp ce încerca să se evacueze.

„Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în municipiul Alba Iulia, în urma unei explozii produse într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de locuințe.

La fața locului au fost alocate următoarele forțe și mijloace: două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport victime multiple, un microbuz, un echipaj de prim ajutor, un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță SAJ cu medic.

La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că explozia a afectat mai multe apartamente din imobil. Pompierii au acționat pentru ventilarea spațiilor și evacuarea locatarilor din întregul bloc.

În urma evenimentului, două persoane au necesitat îngrijiri medicale: un bărbat, în vârstă de aproximativ 37 de ani, aflat la etajul 3 al blocului, a suferit arsuri la nivelul corpului, ca urmare a suflului exploziei și o femeie, în vârstă de aproximativ 24 de ani, care a suferit o plagă la nivelul membrului inferior drept, în timpul autoevacuării de la etajul 4, aceasta nefiind afectată direct de suflul exploziei.”, anunță ISU Alba.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE