Explozia a avut loc într-un bloc cu patru etaje și nu a fost urmată de incendiu.

„În această dimineaţă, în jurul orei 4.00, pompierii ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, judeţul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3, dintr-un bloc cu 4 etaje (…). În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză”, au transmis reprezentanţii ISU.

Cele două victime ale exploziei din Chitila care au suferit arsuri au fost tratate la fața locului și transportate ulterior la spital.

La fața locului au intervenit cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale de transport personal și victime multiple, două ambulanțe SMURD și un echipaj SABIF.

Echipa Inspectoratului de Stat în Construcții a fost solicitată pentru evaluarea situației.

