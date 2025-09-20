Deflagrația s-a produs în jurul orei 23.30, declanșând imediat un incendiu. Mai multe echipaje de urgență au intervenit prompt la fața locului pentru a gestiona situația.

Conform declarației oficiale a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara: «Poliția Municipiului Brad a fost sesizată, în noaptea de 19 septembrie, în jurul orei 23.30, cu privire la producerea unei explozii la o fabrică de prelucrare a lemnului. În urma deflagrației, la fața locului a izbucnit un incendiu. Echipaje de pompieri, SMURD și ambulanță au intervenit de urgență pentru stingerea focului și acordarea de sprijin.»

Pomperii au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă în zonă. IPJ Hunedoara a confirmat că «Flăcările au fost lichidate fără ca incendiul să se propage în zonă.»

În prezent, polițiștii continuă investigațiile, fiind deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. Autoritățile lucrează pentru a determina cauzele exacte ale exploziei și pentru a preveni incidente similare în viitor.

Recomandări Atac masiv al Rusiei cu 580 de drone și 40 de rachete în Ucraina: 3 morți și zeci de răniți

La începutul lunii septembrie, o explozie produsă la fabrica de pal Kronospan din Sebeș, declanșată de o scânteie mecanică apărută pe tubulatura din interiorul halei de producție, a făcut ca trei persoane să ajungă de urgență la spital cu arsuri și una cu politraumatisme.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE