„În timpul operațiunilor de degajare a molozului au fost descoperite cadavrele a încă două persoane. Astfel, numărul total al victimelor decedate a ajuns la 11, iar cel al răniților la 130”, se arată într-un comunicat al instituției.

La locul tragediei intervin echipe de pompieri, salvatori și psihologi din cadrul ministerului. În total, peste 360 de oameni și 90 de unități de tehnică sunt implicate în gestionarea situației.

„Operațiunile de căutare și salvare continuă. În cursul serii trecute și pe timpul nopții, echipele Ministerului Situațiilor de Urgență și Garda Națională au scos de sub dărâmături trei persoane în viață”, au precizat autoritățile locale.

Până acum, 29 dintre răniți au fost internați – 13 în spitalele din Riazan și 16 transferați la centre medicale federale din Moscova.

Guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, a confirmat că incidentul a fost provocat de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii.

Cauza exactă nu a fost încă stabilită, iar natura producției unității nu a fost făcută publică. Totuși, presa rusă scrie că explozia ar fi fost declanșată de aprinderea prafului de pușcă.

Regiunea Riazan a fost anterior ținta unor atacuri cu drone ucrainene asupra obiectivelor economice și militare.