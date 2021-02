Explozie într-un imobil din Timișoara. Un bărbat a fost scos de sub dărâmături

UPDATE 19:35: Până la finalizarea intervenției, din imobilele învecinate au fost evacuate 8 persoane. Acestea nu au necesitat îngrijiri medicale, a transmis ISU Timiș.

La fața locului s-a deplasat și echipajul CBRN pentru a efectua măsurători.



Intervenția pompierilor

De asemenea, a fost solicitată și o echipă de inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții Timiș

Foto ISU Timiș

Pompierii au intervenit de urgență pentru extragerea victimei și au predat-o conștientă unui echipaj medical SAJ sosit la fața locului, potrivit unui comunicat ISU Timiș.

„La ora 17:46, am fost solicitați să intervenim pentru salvarea unei persoane blocată sub dărâmături, pe strada Zăvoi din Timișoara. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că s-a produs o explozie la un imobil aflat într-o curte comună. În urma exploziei, o victimă de sex masculin a rămas blocată sub dărâmături. Pompierii au intervenit de urgență pentru extragerea victimei și au predat-o conștientă unui echipaj medical SAJ sosit la fața locului”, susțin reprezentanții ISU Timiș.

O victimă scoasă de sub dărâmături

„18 pompieri au intervenit de urgență cu 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, 2 autospeciale de descarcerare, un container de căutare-salvare și un echipaj SMURD. Din primele informații, e vorba doar despre o victimă (persoana blocată sub dărâmături). Echipajele fac cercetări la fața locului pentru a stabili cauza producerii exploziei și pentru a asigura zona”, se mai arată în comunicat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

