Explozie la Milano, lângă Porta Romana. O dubă cu butelii de oxigen a sărit în aer, mai multe mașini au luat foc. VIDEO

? ESPLOSIONE A MILANO



Una deflagrazione ha colpito la città di Milano: sarebbe stata sprigionata da un furgone che trasportava bombole di ossigeno. pic.twitter.com/xJ4R4YfuTS — Luigi Basemi ? (@LBasemi) May 11, 2023

Exploziile în lanț au fost declanșate de un camion care transporta butelii de oxigen și era parcat la colțul celor două străzi. Momentan există o singură victimă, rănită ușoar, o persoană care ar fi fost arsă la o mână, potrivit cotidianului italian.

#Incendio a #Milano in zona Porta Romana.

?L'esplosione di un veicolo in via Pier Lombardo all'angolo con via Vasari, ha innescato diverse esplosioni che coinvolgerebbero almeno 5 veicoli. A innescare il rogo sarebbe stato un camion che trasportava bombole di ossigeno. pic.twitter.com/tJGTAThnx6 — Francesco Leone (@_FrancescoLeone) May 11, 2023

Carbinieri au izolat zona, au sosit pompierii la fața locului și incendiile sunt stinse treptat.

O școală și un azil de bătrâni au fost evacuate, flăcările ajungând și la o farmacie și câteva apartamente dintr-un imobil din apropierea exploziilor.

