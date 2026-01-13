„Am crezut că a început războiul”

Explozia s-a produs între Casamassima și Turi, comune la sud-est de Bari, suficient de departe de case pentru a nu provoca victime sau distrugeri directe, dar suficient de aproape încât momentul să fie surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Speriați, mulți localnici au intrat imediat pe internet și au încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat. Ipotezele au fost dintre cele mai diverse. Unii s-au temut de un posibil atac, alții au vorbit despre explozia unei surse de combustibil sau chiar despre un act intenționat, legat de distrugerea unor obiecte sau substanțe ilegale.

Abia dimineața, oamenii au mers la fața locului pentru a vedea ce s-a întâmplat. Zona indicată de zgomotul puternic era o livadă de măslini.

Resturi găsite într-o livadă de măslini

În livadă, localnicii au descoperit urme clare ale exploziei. O parte dintre măslini erau carbonizați, iar pe sol se aflau fragmente despre care se crede că ar putea proveni de la un meteorit. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat oficial natura obiectului căzut. Incidentul nu a fost încă validat de Agenția Spațială Italiană.

Un episod asemănător ar mai fi avut loc în aceeași zonă în anul 2023, tot în apropierea unor terenuri agricole. Nici acel caz nu a provocat victime. Până la o confirmare oficială, autoritățile tratează situația cu prudență, iar specialiștii urmează să stabilească dacă resturile descoperite provin, într-adevăr, din spațiu.