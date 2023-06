Poliția din Paris a îndemnat populația să evite zona.

Mai multe imagini cu incendiul de după explozie au fost publicate pe rețelele de socializare.

Breaking: There is a large fire in the 5th arrondissement after a gas explosion in Paris, France. pic.twitter.com/eed22DvxeU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 21, 2023

Ministrul francez de interne, Gerald Darmanin, a declarat că un incendiu este în desfășurare pe Rue Saint-Jacques, în arondismentul cinci din Paris, în apropiere de Jardin Du Luxembourg și de Universitatea Sorbona.

Explosion à Paris: „On a entendu une grosse déflagration”, explique un témoin pic.twitter.com/Jw4MyeqHRu — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2023

#BREAKING: Large gas explosion reported in Paris, France, in the 5th arrondissement known as the Latin Quarter. Large fire burning. pic.twitter.com/NF7gFirAGT — Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 21, 2023

În urma exploziei de pe Rue Saint-Jacques, faţada unui imobil s-a surpat în întregime, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.

Prim-viceprimarul arondismentului al cincilea, Édouard Civel, a anunțat că mai multe „imobile au luat foc” în urma unei „explozii de gaze naturale”.

Zeci de pompieri și polițiști din Paris intervin la faţa locului, deasupra căruia se ridică o coloană de fum. Imaginile publicate online surprind mult moloz pe stradă.

Mai multe persoane au fost transportate de către salvatori, pe tărgi, afară din imobilul surpat.

„Rămâneţi la distanţă, pentru a permite pompierilor să intervină”, le-a cerut parizienilor Civel, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Potrivit unor surse din cadrul poliției, citate de Le Figaro, cel puțin patru persoane au fost rănite în explozia produsă în arondismentul cinci al Parisului și se află în stare gravă. Acest bilanț a fost confirmat de primarul celui de-al cincilea arondisment, Florence Berthout.

Potrivit mai multor martori, unele persoane sunt prinse sub dărâmături.

Foto: Profimedia Images

