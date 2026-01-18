La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, descarcerare, transport victime multiple și o ambulanță SMURD.

​Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Buzău a intervenit astăzi pentru acordarea primului ajutor și transportul unei victime rezultate în urma unei explozii produse într-un apartament de pe raza județului.

Din primele informații, pacientul este un bărbat, în vârstă de 64 de ani care prezintă arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 12% din suprafața corporală.

​Din evaluările inițiale, căile respiratorii superioare (CRS) nu au fost afectate, a anunțat Ministerul Sănătății.

​Echipajul SAJ a stabilizat victima la fața locului, ulterior aceasta fiind transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Locatarii blocului, în număr de 25 de persoane, au fost evacuați, iar o victimă în vârstă de 64 de ani, care a suferit arsuri de gradul I-II pe 10% din suprafața corpului, a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Buzău. «La momentul evaluării medicale, bărbatul este conștient, cooperant și orientat temporo-spațial, în curs de investigații», au transmis reprezentanții unității medicale.

Pentru siguranța locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost oprită, iar reprezentanții distribuitorului de gaze efectuează verificări pentru remedierea situației. Cauza exactă a exploziei este în curs de investigare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE