Un semnal din era reionizării

O altă explozie cosmică de proporții, GRB 250314A, a fost detectată în martie 2025 de satelitul franco-chinez SVOM. Această explozie, care a durat doar zece secunde, reprezintă cea mai timpurie supernovă confirmată vreodată, având originea cu aproape 13 miliarde de ani în urmă, când Universul avea doar 730 de milioane de ani.

Pe 14 martie 2025, instrumentele satelitului SVOM au detectat o explozie lungă de raze gamma, semnalul clasic al colapsului unei stele masive. În mai puțin de 90 de minute, Observatorul Neil Gehrels Swift al NASA a localizat poziția exactă a exploziei.

Observatoare terestre din Insulele Canare și de la Telescopul Foarte Mare din Chile au analizat întinderea luminii cauzată de expansiunea Universului, determinând o deplasare spre roșu de aproximativ 7,3. Aceasta indică faptul că explozia a avut loc în perioada în care primele galaxii începeau să împrăștie gazul de hidrogen din Univers.

Transformarea unei explozii gamma într-o supernovă record

Explozia inițială a razelor gamma a fost doar începutul acestui fenomen cosmic. Pe măsură ce semnalul s-a estompat rapid, steaua distrusă a continuat să strălucească sub forma unei supernove, înainte de a se stinge treptat.

Având în vedere distanța enormă dintre Pământ și GRB 250314A, dilatarea cosmică a întins lumina și timpul, astfel încât procesul care ar fi durat câteva săptămâni într-o galaxie apropiată s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni, permițând cercetătorilor să efectueze observații amănunțite.

Pe 1 iulie 2025, telescopul spațial James Webb a capturat imagini detaliate ale sursei, separând lumina supernovei de strălucirea slabă a galaxiei gazdă. Astfel, s-a confirmat că explozia a fost cauzată de moartea unei stele masive în Universul timpuriu.

O explozie antică, dar familiară

Deși modelele teoretice anticipau că primele generații de stele ar putea exploda în moduri neobișnuite, explozia GRB 250314A nu a urmat acest scenariu. Echipa condusă de Andrew Levan de la Universitatea Radboud a descoperit că luminozitatea și semnăturile spectrale ale evenimentului sunt similare cu cele ale supernovelor bine studiate asociate cu explozii de raze gamma din Universul modern.

„Webb ne-a arătat o supernovă care se comportă foarte asemănător cu cele din apropierea noastră”, a declarat astronomul Nial Tanvir de la Universitatea din Leicester.

Măsurătorile au confirmat că explozia responsabilă pentru GRB 250314A seamănă îndeaproape cu supernovele clasice, cum ar fi SN 1998bw, și nu cu un eveniment exotic al Universului timpuriu. Acest lucru sugerează că, în unele galaxii, stelele masive trăiau și mureau în moduri familiare la mai puțin de un miliard de ani după Big Bang.

Astfel de evenimente cosmice sunt extrem de rare. În ultimele cinci decenii, doar câteva explozii de raze gamma au fost localizate în primul miliard de ani al Universului. Fiecare astfel de descoperire oferă o oportunitate unică de a studia modul în care s-au format și au explodat primele stele.

Pentru viața de zi cu zi, această descoperire nu va schimba prognoza meteo sau costul facturilor de energie. Cu toate acestea, ea contribuie la rescrierea poveștii planetei noastre. Fierul din sânge, calciul din oase, metalele din panourile solare și smartphone-uri au fost create în generațiile timpurii de stele și răspândite prin galaxii tinere în urma unor explozii precum cea responsabilă de GRB 250314A.

Acest flash de zece secunde din 2025 oferă astronomilor o nouă perspectivă asupra modului în care au fost create primele elemente grele și asupra vitezei cu care Universul timpuriu a pus bazele necesare pentru apariția planetelor și a vieții.