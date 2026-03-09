Incidentul a avut loc pe strada Leon Fredericq, în jurul orei 4.00, iar deflagrația a provocat doar pagube materiale, fără a se înregistra victime.

Belgium to investigate ‘targeted’ synagogue explosion in Liege

Explozia survine pe fondul tensiunilor internaționale amplificate de conflictul din Iran, existând îngrijorări privind posibile acțiuni ale „celulelor adormite” teroriste coordonate de Teheran.

🚨 BREAKING An explosion of criminal origin occurred overnight outside a synagogue in Liège, Belgium. Authorities report material damage but no injuries. A security perimeter has been established, and the citys mayor has condemned the incident as an antisemitic act. pic.twitter.com/FA77PPBtOe — DC_Global_News (@DC_Global_News) March 9, 2026

Ferestrele clădirilor aflate vizavi de sinagoga din Belgia au fost sparte în urma suflului exploziei, a precizat un purtător de cuvânt al poliției din Liege într-un comunicat.

Pentru investigarea cauzelor, autoritățile au instituit un perimetru de securitate, iar echipele poliției federale au fost chemate la fața locului, potrivit postului belgian RTBF.

Sinagoga, construită în 1899, funcționează și ca muzeu, găzduind obiecte de cult și relatând istoria comunității evreiești din Liège, conform informațiilor de pe site-ul instituției.

