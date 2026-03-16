Civili uciși și răniți la Zaporojie și Harkov

„Resturi de dronă au căzut în centrul orașului” Kiev fără a provoca victime, a declarat primarul Vitali Kliciko. „Atacul inamic asupra Kievului continuă, stați în adăposturi”, a adăugat el într-un mesaj transmis luni dimineață.

Forțele Aeriene Ucrainene au raportat pe Telegram că inamicii ruși au lansat mai multe grupuri de drone de luptă și cel puțin o rachetă. Potrivit Ukrainska Pravda, rușii au atacat cu cel puțin 211 drone, care au vizat zece localități. 194 de drone au fost doborâte.

Alerta de raid aerian la Kiev a început în jurul orei locale 8:30 și era încă în desfășurare o oră mai târziu.

La Harkov, un bărbat a fost rănit în urma unui atac aerian care a vizat un obiectiv de infrastructură. La Zaporojie, o femeie a fost ucisă, iar altele două și o adolescentă de 16 ani – rănite în urma unui atac asupra unei clădiri rezidențiale. O femeie și un copil au fost scoși de sub dărâmături.

Primarul Moscovei se plânge că orașul este atacat masiv

Pe de altă parte, primarul Moscovei Serghei Sobianin s-a plâns că Ucraina a lansat 250 de drone și rachete împotriva capitalei Rusiei, în weekend.

„În ultimele două zile, forțele de apărare aeriană au distrus aproximativ 250 de drone inamice direct în apropiere de Moscova și în doua linie de apărare în direcția Moscova”, a susținut Sobianin.

Principalele aeroporturi din Moscova au impus restricții de zbor pe fondul acestui atac aerian.

Ministerul Apărării de la Moscova a raportat luni dimineață interceptarea a 145 de drone în ultimele 24 de ore pe teritoriului rus, inclusiv 53 de drone în regiunea Moscova și 46 de drone în drum spre Moscova.

Ucrainenii au lovit o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar

Totodată, Ministerul rus al Apărării susține că forțele sale antiaeriene au doborât 38 de drone deasupra regiunii de frontieră Briansk, 11 în Iaroslavl, opt în Kaluga și șapte în regiunea Smolensk, la granița cu Belarus. Regiunile Rostov, Tver, Kostroma, Voronej, Ulianovsk, Volgograd, Saratov, Krasnodar și peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia, au fost, de asemenea, atacate.

În plus, drone ucrainene au lovit din nou o rafinărie de petrol, luni, în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei. Potrivit serviciilor de urgență, atacul a vizat rafinăria din orașul Labinsk și a provocat un incendiu.

