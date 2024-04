Muhannad al-Anazi a declarat că cel puțin trei membri ai Forţelor de Mobilizare Populară au fost răniți în urma „exploziilor”, în vreme ce Reuters a relatat, citând surse medicale din oraşul Hilla, că a fost vorba despre un atac aerian, iar un luptător a fost ucis şi alți şase au fost răniţi.

A avut loc „o explozie la sediul Forţelor de Mobilizare Populară de la baza militară Kalsu din districtul Al-Mashrou de pe autostradă, la nord de Guvernoratul Babilon”, a transmis PMF, într-un comunicat.

The moment of the explosion at the base of the #Iranian proxy, fifty kilometers from #Baghdad. I wonder who's responsible? pic.twitter.com/S2wRkGebkS