Tinerii din întreaga lume, așteptați să se înscrie ca voluntari la Expo 2027

„Suntem încrezători că mulți voluntari, în special tineri, vor răspunde apelului nostru, deoarece Expo este un eveniment unic care nu va mai avea loc în Europa de Sud-Est în următorii zece ani”, a declarat Danilo Jerinić, directorul general al companiei EXPO 2027 Belgrad, citat de Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Organizatorii estimează participarea a 20.000 de voluntari din Serbia, regiune și întreaga lume, ce vor contribui la succesul evenimentului. „Invităm în special tinerii și studenții, atât din Serbia, cât și din străinătate, să aplice pentru voluntariat. Guvernul Serbiei a decis ca această activitate să fie recunoscută ca muncă voluntară, aducând fiecărui student între unu și trei puncte de credit ECTS, în funcție de numărul de ore de implicare”, a explicat Jerinić.

Acordarea punctelor academice pentru voluntariat este o practică europeană comună, deja implementată în Serbia, inclusiv în timpul Universiadei din Belgrad din 2009. Certificarea orelor de voluntariat va fi efectuată de instituțiile de învățământ superior de care aparțin studenții, pe baza unui certificat emis de EXPO 2027 Belgrad.

Prim-vicepreședintele Guvernului și ministrul Finanțelor din Serbia, Sinisa Mali, a subliniat că Expo 2027 este o oportunitate istorică pe care Serbia nu trebuie să o rateze. Pentru a găzdui 137 de participanți și milioane de vizitatori pe parcursul celor 93 de zile ale expoziției, este necesară o echipă imensă de oameni care vor fi prezenți la eveniment, nu observatori de pe margine.

„Pentru organizarea cu succes a acestui eveniment, avem nevoie de 20.000 de voluntari. Avem nevoie de atât de mulți oameni care să ne dovedească a fi niște gazde autentice”, a spus Mali. Înscrierile pentru comunitatea Expo Playmaker încep pe 15 mai prin intermediul site-ului oficial și sunt deschise tuturor cetățenilor cu vârsta peste 18 ani.

Voluntariatul la evenimente internaționale reprezintă o oportunitate uriașă pentru tineri de a câștiga experiență, de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare și de a interacționa cu oameni din diferite culturi. „Este o șansă de a-ți reprezenta țara, de a întâmpina oaspeți din întreaga lume și de a contribui la crearea unei atmosfere memorabile”, a adăugat Jerinić.

Aceste experiențe au atras deja sute de mii de voluntari la evenimente majore. La Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Londra din 2012, 240.000 de persoane s-au înscris pentru a deveni „Games Makers”, iar la Paris 2024, 45.000 de voluntari au fost selectați din peste 300.000 de aplicații. Un record a fost atins la Cupa Mondială FIFA 2022 din Qatar, unde organizatorii au primit 420.000 de cereri pentru 20.000 de locuri de voluntari din 150 de țări.

Ce poți descoperi în Belgrad ca voluntar la Expo 2027

Pentru mulți dintre voluntarii internaționali, Expo 2027 va fi prima lor întâlnire cu Belgradul, un oraș vibrant și plin de istorie. Capitala Serbiei oferă o combinație fascinantă între trecut și modernitate. O plimbare pe Strada Knez Mihailova sau o vizită în Kalemegdan, cu priveliști spectaculoase asupra confluenței dintre Sava și Dunăre, sunt doar câteva dintre atracțiile ce pot fi descoperite. Seara, cartierul boem Skadarlija își întâmpină vizitatorii cu muzică tradițională și preparate din bucătăria sârbească.

Pe lângă farmecul său istoric, Belgradul abundă de oportunități de distracție: cluburi și baruri pe malurile râului, festivaluri de vară, locații pe acoperișuri, evenimente culturale și cafenele animate până târziu în noapte. Printre obiectivele notabile se numără Muzeul Național, Muzeul de Artă Contemporană, Muzeul Nikola Tesla, Catedrala Sf. Sava și complexul modern Belgrade Waterfront.

Pentru voluntarii care vor participa la Expo 2027, această experiență reprezintă nu doar o oportunitate de dezvoltare personală, ci și șansa de a petrece o vară întreagă alături de persoane din diferite culturi și colțuri ale lumii, contribuind la succesul unui eveniment memorabil. Toți cei interesați să se implice, cu vârsta de peste 18 ani, vor putea aplica online pe site-ul oficial EXPO 2027, începând cu 15 mai.

Expoziția specializată Expo 2027 Belgrad, cu tema „Joacă pentru umanitate”, este unul dintre cele mai importante evenimente din istoria recentă a Serbiei și o oportunitate de a transforma Belgradul într-un centru global pentru inovație, cultură și dezvoltarea infrastructurii.

Se așteaptă ca expoziția să atragă peste 4 milioane de vizitatori. Vor participa peste 140 de țări. Acesta va fi primul eveniment de acest tip organizat în Balcani. Serbia va avea ocazia să își prezinte progresele în domenii precum infrastructura, turismul, tehnologia și arte.