Tinerii din întreaga lume, așteptați să se înscrie ca voluntari la Expo 2027

„Suntem încrezători că mulți voluntari, în special tineri, vor răspunde apelului nostru, deoarece Expo este un eveniment unic care nu va mai avea loc în Europa de Sud-Est în următorii zece ani”, a declarat Danilo Jerinić, directorul general al companiei EXPO 2027 Belgrad, citat de Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Organizatorii estimează participarea a 20.000 de voluntari din Serbia, regiune și întreaga lume, ce vor contribui la succesul evenimentului. „Invităm în special tinerii și studenții, atât din Serbia, cât și din străinătate, să aplice pentru voluntariat. Guvernul Serbiei a decis ca această activitate să fie recunoscută ca muncă voluntară, aducând fiecărui student între unu și trei puncte de credit ECTS, în funcție de numărul de ore de implicare”, a explicat Jerinić.

Acordarea punctelor academice pentru voluntariat este o practică europeană comună, deja implementată în Serbia, inclusiv în timpul Universiadei din Belgrad din 2009. Certificarea orelor de voluntariat va fi efectuată de instituțiile de învățământ superior de care aparțin studenții, pe baza unui certificat emis de EXPO 2027 Belgrad.

Prim-vicepreședintele Guvernului și ministrul Finanțelor din Serbia, Sinisa Mali, a subliniat că Expo 2027 este o oportunitate istorică pe care Serbia nu trebuie să o rateze. Pentru a găzdui 137 de participanți și milioane de vizitatori pe parcursul celor 93 de zile ale expoziției, este necesară o echipă imensă de oameni care vor fi prezenți la eveniment, nu observatori de pe margine.

„Pentru organizarea cu succes a acestui eveniment, avem nevoie de 20.000 de voluntari. Avem nevoie de atât de mulți oameni care să ne dovedească a fi niște gazde autentice”, a spus Mali. Înscrierile pentru comunitatea Expo Playmaker încep pe 15 mai prin intermediul site-ului oficial și sunt deschise tuturor cetățenilor cu vârsta peste 18 ani.

Voluntariatul la evenimente internaționale reprezintă o oportunitate uriașă pentru tineri de a câștiga experiență, de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare și de a interacționa cu oameni din diferite culturi. „Este o șansă de a-ți reprezenta țara, de a întâmpina oaspeți din întreaga lume și de a contribui la crearea unei atmosfere memorabile”, a adăugat Jerinić.

Aceste experiențe au atras deja sute de mii de voluntari la evenimente majore. La Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Londra din 2012, 240.000 de persoane s-au înscris pentru a deveni „Games Makers”, iar la Paris 2024, 45.000 de voluntari au fost selectați din peste 300.000 de aplicații. Un record a fost atins la Cupa Mondială FIFA 2022 din Qatar, unde organizatorii au primit 420.000 de cereri pentru 20.000 de locuri de voluntari din 150 de țări.

Ce poți descoperi în Belgrad ca voluntar la Expo 2027

Pentru mulți dintre voluntarii internaționali, Expo 2027 va fi prima lor întâlnire cu Belgradul, un oraș vibrant și plin de istorie. Capitala Serbiei oferă o combinație fascinantă între trecut și modernitate. O plimbare pe Strada Knez Mihailova sau o vizită în Kalemegdan, cu priveliști spectaculoase asupra confluenței dintre Sava și Dunăre, sunt doar câteva dintre atracțiile ce pot fi descoperite. Seara, cartierul boem Skadarlija își întâmpină vizitatorii cu muzică tradițională și preparate din bucătăria sârbească.

Pe lângă farmecul său istoric, Belgradul abundă de oportunități de distracție: cluburi și baruri pe malurile râului, festivaluri de vară, locații pe acoperișuri, evenimente culturale și cafenele animate până târziu în noapte. Printre obiectivele notabile se numără Muzeul Național, Muzeul de Artă Contemporană, Muzeul Nikola Tesla, Catedrala Sf. Sava și complexul modern Belgrade Waterfront.

Pentru voluntarii care vor participa la Expo 2027, această experiență reprezintă nu doar o oportunitate de dezvoltare personală, ci și șansa de a petrece o vară întreagă alături de persoane din diferite culturi și colțuri ale lumii, contribuind la succesul unui eveniment memorabil. Toți cei interesați să se implice, cu vârsta de peste 18 ani, vor putea aplica online pe site-ul oficial EXPO 2027, începând cu 15 mai.

Expoziția specializată Expo 2027 Belgrad, cu tema „Joacă pentru umanitate”, este unul dintre cele mai importante evenimente din istoria recentă a Serbiei și o oportunitate de a transforma Belgradul într-un centru global pentru inovație, cultură și dezvoltarea infrastructurii.

Se așteaptă ca expoziția să atragă peste 4 milioane de vizitatori. Vor participa peste 140 de țări. Acesta va fi primul eveniment de acest tip organizat în Balcani. Serbia va avea ocazia să își prezinte progresele în domenii precum infrastructura, turismul, tehnologia și arte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
Viva.ro
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Unica.ro
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.RO
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
Parteneri
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!
Tvmania.ro
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!

Alte știri

O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Exclusiv
Știri România 10:00
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Bani mai mulți pentru copiii cu dizabilități și familiile cu venituri mici. Cine primește până la 900 de lei din luna mai 2026
Știri România 09:35
Bani mai mulți pentru copiii cu dizabilități și familiile cu venituri mici. Cine primește până la 900 de lei din luna mai 2026
Parteneri
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul.ro
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:00
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Stiri Mondene 00:35
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Parteneri
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
TVMania.ro
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
GSP.ro
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
Parteneri
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax.ro
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Mediafax.ro
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”
KanalD.ro
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”

Politic

Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Politică 08:24
Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Politică 14 mai
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?