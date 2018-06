Penisurile, crucile și craniile celor de la Baraka au șocat publicul de la Festivalul Revolution din Timișoara. Ei au primit un spațiu la Muzeul Satului Bănățean și au început cam târziu să-și monteze instalația. Ar fi trebuit să pună afișe că expoziția este interzisă publicului sub 18 ani, dar acestea au fost de negăsit, iar părinții care s-au dus cu copiii acolo au fost revoltați. S-a discutat chiar și în Consiliul Județean, una dintre instituțiile care a finanțat festivalul.

„Eu am cerut celor de la Revolution, pentru că acel spațiu a fost de comun acord la dispoziția lor pentru festival, să demonteze. Nu am absolut nimic cu artiștii contemporani, dar nu mi s-a părut potrivit ca într-un cadru în care sunt foarte mulți copii să ne trezim că vin și privesc penisuri. Noi am dat o anumită sumă de bani să aducă spectacol artistic, formații, șamd. Am primit foarte multe sesizări de la părinți”, ne-a declarat Adrian Negoiță, consilier al președintelui Consiliului Județean Timiș.