Startup-ul eYou Social, fondat de Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, doi antreprenori francezi stabiliți în București, a intrat oficial în faza de prelansare, marcând o tentativă ambițioasă de a construi o platformă de socializare care să nu mai funcționeze pe principiul „mai mult din ceea ce îți place deja”.

Proiectul este susținut de o investiție inițială de 300.000 de euro de la Fil Rouge Capital și se poziționează ca un răspuns la nevoia de suveranitate digitală a Europei, într-un moment în care rețelele sociale tradiționale sunt tot mai des criticate pentru modul în care izolează utilizatorii în bule informaționale opace.

Care e cea mai mare diferență față de Facebook, Instagram sau TikTok

Diferența fundamentală pe care eYou încearcă să o impună constă în arhitectura propriu-zisă a fluxului de știri.

În timp ce platformele consacrate sunt proiectate pentru a maximiza timpul petrecut în aplicație prin livrarea de conținut care confirmă prejudecățile utilizatorului, eYou promite un algoritm care încurajează expunerea la perspective diverse.

Acest mecanism este dublat de un sistem nativ de verificare a faptelor, care le permite utilizatorilor să consulte surse neutre și verificate fără a întrerupe navigarea.

Este o abordare care atacă direct problema dezinformării, transformând platforma dintr-un simplu spațiu de divertisment într-un instrument de dialog informat, o mișcare riscantă într-o economie a atenției care, până acum, a premiat mai degrabă conținutul inflamator și polarizarea.

O nouă încercare de a sparge monopolul clasic

Contextul pieței nu este însă unul primitor pentru noii veniți, iar istoria recentă a arătat cât de greu este să disloci obiceiurile de consum ale milioanelor de utilizatori.

De exemplu, platforma Mastodon a încercat să ofere o alternativă descentralizată și sigură, însă a rămas blocată într-o nișă tehnică din cauza unei experiențe greoaie de utilizare.

Pe de altă parte, aplicații precum BeReal au demonstrat că există un apetit pentru autenticitate, dar au avut dificultăți în a menține relevanța pe termen lung în absența unor funcții complexe de engagement.

eYou va trebui să găsească echilibrul fin între rigoarea informațională și atractivitatea vizuală pentru a nu deveni o platformă prea „serioasă” pentru publicul larg, dar nici prea similară cu produsele pe care dorește să le înlocuiască.

Când se lansează eYou și cum te înscrii pe lista de așteptare

Deși finanțarea de 300.000 de euro reprezintă un vot de încredere din partea investitorilor, aceasta acoperă doar infrastructura critică și primii pași către lansarea programată pentru mai 2026.

Drumul de la un start-up curajos la un „unicorn european”, așa cum speră susținătorii proiectului, depinde în totalitate de capacitatea platformei de a convinge utilizatorii să părăsească ecosistemele sigure ale Meta sau X pentru o experiență care îi provoacă intelectual.

În final, succesul eYou nu va fi măsurat doar în numărul de descărcări de pe lista de așteptare, ci în capacitatea reală de a demonstra că o rețea socială poate fi profitabilă și fără să sacrifice adevărul sau sănătatea mintală a utilizatorilor pe altarul algoritmilor de tip „echo chamber”.

Oricine se poate înscrie pe lista de așteptare pe site-ul oficial al rețelei sociale.