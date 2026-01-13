Un monument industrial cu o istorie de peste două secole

Clădirea istorică a fost construită în mai multe etape, între anii 1756 și 1814, și reprezintă unul dintre cele mai valoroase exemple de patrimoniu industrial din Transilvania.

„Proiectată de arhitectul autodidact János Kövesi, clădirea îmbină funcționalitatea industrială timpurie cu expresii arhitecturale caracteristice timpului și regiunii sale.”, aflăm din descrierea proprietății, făcută de casa de licitații.

Inițial, imobilul a funcționat sub denumirea de „Fabrica de Bere Mendel”, iar din anii 1920 a devenit cunoscut drept „Fabrica de Bere Turdeana”, fiind una dintre cele mai apreciate unități de producție din regiune.

De-a lungul timpului, fabrica a avut un impact major asupra economiei locale, oferind locuri de muncă pentru numeroși locuitori ai orașului și devenind un punct de referință social și economic.

În perioada sa de maximă activitate, unitatea se număra printre cele mai cunoscute fabrici de bere din Transilvania.

Scoasă la vânzare prin Sothebys

Proprietatea din județul Cluj a fost listată la vânzare prin celebra casă de licitații Sothebys, la un preț de 2,69 milioane de euro. Imobilul are o suprafață utilă de aproximativ 8.400 de metri pătrați, este amplasat pe un teren de 4.200 mp și include 30 de camere și zece băi.

Reprezentanții Sothebys au descris fabrica drept „o proprietate cu o identitate arhitecturală puternică”, subliniind valoarea sa istorică și potențialul de reconversie.

Descrierea oficială a proprietății

Pe site-ul oficial al Sothebys, fosta fabrică este prezentată astfel: „Situată în proximitatea centrului istoric al orașului Turda, această fostă fabrică de bere reprezintă un reper rar al patrimoniului industrial transilvănean, o proprietate cu o identitate arhitecturală puternică și o istorie care traversează mai bine de două secole.”

Descrierea menționează elemente arhitecturale originale, precum zidăria din cărămidă aparentă, coșul industrial, turnul de colț și volumele generoase ale clădirii, aceasta fiind clasificată ca monument istoric.

După încetarea activității industriale în perioada postcomunistă, ansamblul a fost achiziționat de familia Rațiu.

În prezent, clădirea este complet eliberată de echipamente industriale și oferă multiple posibilități de utilizare, de la restaurante și galerii de artă, până la birouri, spații creative sau un hotel boutique.

„Chiar și în forma sa actuală, fosta fabrică de bere se afirmă ca un loc cu personalitate, pregătit să fie redefinit ca destinație culturală, socială sau comercială de referință”, mai spun cei de la Sothebys.