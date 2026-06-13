Fabrica din Giurgiu scoasă la licitație cu 1.280.000 de euro s-a vândut cu 4.400.000 de euro

Cumpărătorul este o persoană juridică din afara României, însă numele nu a fost făcut public până acum. Tranzacția a fost realizată prin platforma de licitații Azitis și include atât proprietatea industrială, cât și echipamentele și bunurile mobile legate de activitatea fabricii.

O fabrică de 35.249 mp din Giurgiu, vândută cu 4.400.000 de euro. Producea superaliaje pentru avioane și energie
Licitația pentru fabrica Meterra a pornit de la 1.280.000 de euro, însă activul a fost adjudecat cu 4.400.000 de euro. Foto: Captură / azitis.com/licitatie

Licitația pentru fabrica Meterra a pornit de la 1.280.000 de euro. Deși la licitație au fost doar doi ofertanți, fabrica din Giurgiu s-a vândut cu 4.400.000 de euro, de peste trei ori prețul de pornire. Aproape 15.000 de oameni au urmărit licitația în direct.

Oțelăria Meterra se află în Zona Liberă Giurgiu

Fabrica Meterra este situată în sudul municipiului Giurgiu, în Zona Liberă, pe Ostrovul Cioroiu, pe strada Portului nr. 1, în incinta fostei platforme industriale ICMUG.

Activul scos la vânzare include un teren intravilan de 35.249 de metri pătrați, înscris în Cartea Funciară 31350 Giurgiu. Pe acest teren se află mai multe construcții industriale și administrative, notate C1-C6, cu o suprafață construită totală de 25.979 de metri pătrați. Una dintre clădiri, C3, a fost demolată. Celelalte corpuri sunt în stadii diferite de conservare sau degradare.

Hala principală are aproape 25.000 de metri pătrați

Cea mai importantă construcție este hala industrială C1, cu o suprafață de 24.661 de metri pătrați. Clădirea a fost ridicată în anii 70 și a fost modernizată parțial în 2011, pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați.

O fabrică de 35.249 mp din Giurgiu, vândută cu 4.400.000 de euro. Producea superaliaje pentru avioane și energie
Infografic realizat cu AI

Hala are structură metalică, pereți din panouri prefabricate și pardoseală din ciment. În interior sunt instalate și trei poduri rulante funcționale, un detaliu important pentru o fabrică în care se lucrează cu piese și materiale grele.

Restul halei, aproximativ 19.661 de metri pătrați, se află în conservare. Această zonă păstrează structuri vechi, cu fundații tip pahar, stâlpi din beton armat și acoperișuri metalice, dar are un grad ridicat de uzură. Evaluatorii au indicat că partea nemodernizată ar putea avea potențial de reconversie industrială.

Făcea oțeluri speciale pentru avioane, apărare și energie

Meterra nu era o fabrică obișnuită de prelucrare metalică. Instalațiile sale permiteau producția de oțeluri speciale și superaliaje folosite în domenii cu cerințe tehnice foarte ridicate.

Potrivit prezentării companiei, Meterra era specializată în oțeluri speciale înalt aliate și superaliaje pentru industria aerospațială, industria de apărare, producția de energie, inclusiv energie nucleară și eoliană, industria petrolului și gazelor, metalurgie, utilaje grele și mașini-unelte.

Portofoliul tehnologic includea capacitatea de a produce oțeluri rapide, oțeluri inoxidabile martensitice și austenitice, oțeluri refractare și aliaje speciale pe bază de nichel sau cobalt. În aceeași categorie intră și materiale de tip duplex și maraging, folosite în aplicații unde contează rezistența foarte mare a materialului.

Compania prezenta fabrica drept singura capacitate de acest tip din regiune

Pe site-ul propriu, Meterra se prezenta drept „singura capacitate de producție de acest tip din regiune”. Compania menționa un cuptor de topire și turnare în vid de 8 tone, o unitate de rafinare și retopire electrozi sub flux de zgură și un cuptor de inducție.

Cuptorul de topire și turnare în vid era prezentat ca având o capacitate anuală de 12.000 de tone, iar cuptorul de inducție putea produce până la 30.000 de tone de oțel anual, potrivit datelor publicate de companie.

Aceste cifre arată de ce activul industrial este diferit de o hală obișnuită scoasă la licitație. Nu este vorba doar despre teren și clădiri, ci despre o capacitate de producție cu echipamente pentru materiale folosite în industrii strategice.

Fabrica a ajuns în faliment în 2025

Vânzarea vine după ce Meterra SA a intrat în faliment. Pe site-ul companiei apare că Tribunalul Giurgiu a dispus, la 13 martie 2025, deschiderea procedurii de faliment față de debitoarea Meterra SA, în dosarul nr. 1375/122/2022. Lichidator judiciar a fost desemnat CITR Filiala Ilfov SPRL.

Această informație schimbă miza tranzacției. Fabrica nu a fost vândută ca parte a unei extinderi normale de business, ci ca activ industrial ajuns în procedură de faliment.

În urmă cu 20 de ani, se vorbea despre investiții de 35-40 de milioane de euro

Povestea fabricii este mai veche. În 2006, Ziarul Financiar scria că Pro Auto Industries din București urma să investească 35-40 de milioane de euro în modernizarea unei oțelării din Giurgiu, unde urmau să fie produse oțeluri speciale și superaliaje, în special pentru piețele externe.

La acel moment, reprezentanții companiei spuneau că oțelăria fusese cumpărată în urma unei licitații organizate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru două milioane de dolari. Planul anunțat atunci era ca fabrica să ajungă, după deschiderea tuturor secțiilor, la o valoare a producției de aproximativ 200 de milioane de euro. La aproape două decenii distanță, activul industrial a ajuns să fie vândut cu 4,4 milioane de euro.

Acces la port și utilități proprii

Fabrica are acces din strada Portului, printr-un drum betonat și pietruit de aproximativ un kilometru, care leagă platforma industrială de zona portuară a Giurgiului.

Utilitățile includ alimentare cu energie electrică din rețeaua națională, apă din puțuri forate de mare adâncime și canalizare preluată din infrastructura fostei platforme industriale.

Amplasarea în apropierea Portului Giurgiu este un detaliu important pentru o astfel de fabrică, pentru că producția de oțeluri speciale implică transporturi grele, materii prime voluminoase și livrări industriale.

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