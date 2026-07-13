Reacția Ministerului Afacerilor Externe de la Chişinău

Drona este de tip Gheran-2 (Shahed-136), conform Ministerului Apărării şi Ministerului Afacerilor Externe de la Chişinău.

Aceasta a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federaţiei Ruse asupra regiunii Odesa.

„Acest nou incident constituie o încălcare gravă şi inacceptabilă a spaţiului aerian al Republicii Moldova şi confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securităţii cetăţenilor noştri şi a întregii regiuni”, a reacţionat MAE de la Chişinău, relatează publicația din Republica Moldova NewsMaker.md.

Poliţia a fost sesizată în jurul orei 01:03

Poliţia a fost sesizată în jurul orei 01:03, prin intermediul Serviciului 112, de faptul că, la periferia localităţii Copanca, din raionul Căuşeni, a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, care, la impactul cu solul, a explodat şi a provocat un incendiu.

Zeci de drone au ajuns în spaţiul aerian şi au căzut pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul războiului din Ucraina. Autorităţile avertizează cetăţenii să nu se apropie de aparatele de zbor suspecte şi să nu le atingă sau să le mute, deoarece acestea pot conţine componente explozive sensibile inclusiv la undele radio, mai scrie News.ro, care citează TV8.

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