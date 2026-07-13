Funcția permitea utilizarea fotografiilor publice de pe Instagram ca referințe pentru generarea de conținut AI, o decizie care a stârnit controverse puternice.

Compania a anunțat vineri, printr-un comunicat oficial, că renunță la acest instrument, scriu cei de la Mashable: „Intenția noastră a fost să oferim un instrument creativ util și să le dăm oamenilor controlul asupra modului în care conținutul lor public putea fi utilizat ca referință. Am ascultat reacțiile și am constatat că această funcție nu a fost bine primită, așa că nu mai este disponibilă”.

De ce e scandal cu Muse Image?

Parte a unui set nou de instrumente bazate pe inteligență artificială, Muse Image era destinat utilizatorilor Instagram și WhatsApp. Le permitea acestora să editeze, să modifice sau să adauge efecte 3D fotografiilor.

Totuși, funcția a atras critici dure deoarece permitea folosirea imaginilor publice de pe conturi Instagram ca material de referință pentru AI, fără acordul clar al utilizatorilor. Mai mult, funcția era activată automat, iar utilizatorii trebuiau să o dezactiveze manual sau să își seteze conturile pe privat pentru a-și proteja conținutul.

Reacții dure din partea publicului

Decizia Meta de a activa funcția implicit a generat un val de nemulțumiri, iar reacțiile negative nu au întârziat să apară. Celebrități precum actrița Hannah Einbinder, cunoscută din serialul „Hacks”, și-au exprimat public dezaprobarea pe rețelele sociale.

Aceasta i-a îndemnat pe fanii săi să nu folosească funcția, determinând și intervenția sindicatului Screen Actors Guild (SAG). Organizația și-a încurajat membrii să își „protejeze imaginea” dezactivând funcția.

Controversele privind AI continuă

Acesta nu este un caz izolat. Generative AI continuă să stârnească discuții aprinse despre drepturile de autor și confidențialitatea datelor. De la cererile adresate actorilor copii de a ceda drepturile asupra vocilor lor până la procesele intentate de casele de discuri împotriva generatoarelor de muzică, subiectul rămâne unul sensibil.

Situația actuală arată cum chiar și giganți precum Meta pot face greșeli care declanșează reacții vehemente.

Deși Meta a reacționat rapid la critici și a anulat funcția, dezbaterile despre limitele și reglementările pentru inteligența artificială sunt departe de a se încheia.

Instrumentele de acest tip devin tot mai răspândite, iar provocările legate de drepturile de imagine și confidențialitate vor continua să atragă atenția publicului global.

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