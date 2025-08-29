„Pentru a rezolva problema sistemic, am căutat, când am ajuns la minister, să văd cum am ajuns aici. Am adus la aceeaşi masă ANRE-ul, producători, furnizori, distribuitori ai energiei electrice, bursele, pentru a găsi o formulă prin care să scădem preţul. Trebuie ţinut cont de faptul că timp de 35 de ani aceşti oameni nu au stat la masă toţi, nu au lucrat împreună”, a spus Bogdan Ivan la Digi24.

Și a continuat: „Am reuşit ca după dezbateri interminabile, de zeci de ore, să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea preţului la energie pe termen scurt şi mediu. Aceste puncte le-am dezbătut şi în Guvern, ieri am căzut de acord pe o formă finală, iar săptămâna viitoare o să le prezint, împreună cu cei implicaţi, pentru că nu toate măsurile ţin de Ministerul Energiei”.

Ministrul Energiei a adăugat că, după renunţarea la subvenţia pentru electricitate, facturile la energia electrică s-au dublat pentru 3,7 milioane de români.

Bogdan Ivan a subliniat însă că acei consumatori cu venituri mici primesc vouchere de 50 de lei lunar, sumă ”care va acoperi o parte din această creştere”.

Amintim că măsura de plafonare a prețurilor la curentul electric a expirat pe 1 iulie, iar facturile la energie s-au dublat, inclusiv din cauza folosirii aerului condiționat. În acest context, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat în iunie o nouă schemă de sprijin, dar numai pentru cei vulnerabili. Mai exact, noua lege prevede că românii din aproximativ două milioane de locuri de consum vor primi vouchere de 50 de lei pe lună, până în martie 2026.

Românii cu venituri mici sunt considerați:

persoana singură cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei

familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

