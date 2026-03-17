Banii i-au adus nefericirea

Totuși, mulți și-au amintit de foștii milionari de la Loto care, în final, nu au fost chiar atât de norocoși. Unul dintre aceștia, un bărbat din zona localității Valjevo, a dezvăluit cum a pierdut toți banii după marele câștig la loterie și a lansat un avertisment tuturor, pentru ca aceștia să nu pățească același lucru.

Zoran M., din zona localității Valjevo, este unul dintre marii norocoși ai loteriei din Serbia. Acum 11 ani, el a câștigat o sumă uriașă de bani, care i-a schimbat complet viața, atât lui, cât și familiei sale.

Cu toate acestea, conform propriilor sale declarații, acești bani nu i-au adus nimic bun, iar la ani de zile după câștig, se confruntă cu probleme financiare și datorii.

După ce a trecut printr-un șir de înșelătorii și dezamăgiri, acesta și-a făcut publică povestea.

„Toată lumea știa cine este câștigătorul”, a mărturisit el.

„Am cheltuit imediat o parte”

Vestea că Zoran și familia sa au câștigat o sumă fabuloasă de bani s-a răspândit rapid prin sat, iar în doar șapte zile toată lumea știa care este casa care s-a îmbogățit, povestește câștigătorul pentru publicația Mondo.

„Am fiu, fiică și soție; cu toții ne-am bucurat enorm de câștig și a fost o veselie generală în casă. Aveam anumite datorii pe care am putut atunci să le achităm, dar și lucruri de care aveam nevoie și pe care nu ni le permiteam. De asemenea, a trebuit să discutăm ca să vedem ce facem cu restul banilor, care erau foarte mulți. Niciunul dintre noi nu avea experiență în afaceri mari sau în investiții” explică Zoran M.

Mai mult, în scurt timp a apărut printre membrii familiei și teama de jaf, motiv pentru care toți se străduiau să ascundă banii și să îi pună într-un loc sigur.

„Am cheltuit imediat o parte pentru renovarea casei, achiziționarea unei mașini și a unui apartament în oraș. Restul banilor plănuisem să îi păstrăm pentru a porni o afacere. Totuși, aici au început problemele. Au apărut diverși escroci, cu povești care acum par desprinse din filme. Este incredibil la ce gesturi și înșelătorii sunt capabili unii oameni, doar ca să vă scoată banii din buzunar”, spune Zoran M.

Jaguar și Ferrari de la închirieri

Mai exact, acesta a fost înșelat mai întâi de rudele sale, care susțineau că au afaceri stabile și că profiturile lor sunt uriașe.

„Au venit la mine cu un Jaguar și un Ferrari ca să petrecem timp împreună și să discutăm despre afaceri. Recunosc, am fost naiv și am crezut povestea despre imobiliare. Deoarece nu știam nimic despre acest domeniu și nici nu fusesem vreodată om de afaceri, nu le-a fost greu să mă convingă. Mi s-a spus că unul dintre acele apartamente de lux era scos la licitație chiar în acel moment în Belgrad; ne-am înțeles să îl cumpărăm la un preț mai mic și să ne asociem”, dezvăluie bărbatul.

Însă povestea nu se termină aici: „Le-am dat toți banii cash pe care îi aveam la mine, în timp ce ei mi-au lăsat mașinile de lux drept garanție. De atunci, nu au mai apărut și nici nu au mai răspuns la telefon. S-a dovedit că mașinile aparțineau unei agenții de închirieri, iar pe ei nu i-am mai văzut niciodată”, explică fostul milionar.

Un fals avocat i-a luat restul

În acest mod a rămas fără o mare parte din avere, deoarece oamenii, după cum spune el, l-au „jumulit” în diverse feluri.

Iată traducerea fragmentului, care descrie ultima lovitură primită de Zoran:

„După aceea, am vrut să pun pe picioare o afacere pentru care aveam nevoie de o autorizație de la Ministerul Finanțelor, care se obține foarte greu. Am cunoscut un bărbat care s-a prezentat drept avocat și mi-a spus că mă poate ajuta. Am adunat o grămadă de acte, îl duceam cu mașina la clădirea oficială și îl așteptam în față în timp ce el „rezolva treaba”. Mi-a spus că totul este aranjat și că autorizația a fost emisă, dar că trebuie să plătim pentru ea. A dispărut cu banii, autorizația nu am văzut-o niciodată, iar ulterior am aflat că nu avea nicio legătură în Minister, ci era un simplu escroc”, povestește el.

„Poți să înnebunești de atâta precauție”

În acest fel, întreaga lui familie a rămas practic fără nimic și cu datorii uriașe. Cel mai grav este că și-au pierdut încrederea în oameni, spune el.

„Dacă mi-ar fi povestit cineva că se poate întâmpla așa ceva, nu l-aș fi crezut. Abia când ai foarte mulți bani realizezi câți oameni lacomi și răi sunt în jurul tău. Banii schimbă psihicul, personalitatea, caracterul și nu trebuie să îi invidiem pe cei bogați. Acum trăiesc cu remușcarea că nu mi-am asigurat familia și că am irosit totul din cauza unor oameni pe care mi-aș fi dorit să nu îi fi întâlnit niciodată”, explică bărbatul.

Totodată, el lansează un avertisment: „De aceea, aș vrea să-i spun oricui ajunge să aibă mulți bani: aceasta nu este o fericire; poți înnebuni de atâta precauție și îți poți pierde încrederea în cei mai apropiați oameni, iar la final te va păcăli și te va duce cu preșul tocmai cineva despre care credeai că este singurul partener sigur și serios”.

