Banii i-au adus nefericirea

Totuși, mulți și-au amintit de foștii milionari de la Loto care, în final, nu au fost chiar atât de norocoși. Unul dintre aceștia, un bărbat din zona localității Valjevo, a dezvăluit cum a pierdut toți banii după marele câștig la loterie și a lansat un avertisment tuturor, pentru ca aceștia să nu pățească același lucru.

Zoran M., din zona localității Valjevo, este unul dintre marii norocoși ai loteriei din Serbia. Acum 11 ani, el a câștigat o sumă uriașă de bani, care i-a schimbat complet viața, atât lui, cât și familiei sale.

Cu toate acestea, conform propriilor sale declarații, acești bani nu i-au adus nimic bun, iar la ani de zile după câștig, se confruntă cu probleme financiare și datorii.

După ce a trecut printr-un șir de înșelătorii și dezamăgiri, acesta și-a făcut publică povestea.

„Toată lumea știa cine este câștigătorul”, a mărturisit el.

„Am cheltuit imediat o parte”

Vestea că Zoran și familia sa au câștigat o sumă fabuloasă de bani s-a răspândit rapid prin sat, iar în doar șapte zile toată lumea știa care este casa care s-a îmbogățit, povestește câștigătorul pentru publicația Mondo.

„Am fiu, fiică și soție; cu toții ne-am bucurat enorm de câștig și a fost o veselie generală în casă. Aveam anumite datorii pe care am putut atunci să le achităm, dar și lucruri de care aveam nevoie și pe care nu ni le permiteam. De asemenea, a trebuit să discutăm ca să vedem ce facem cu restul banilor, care erau foarte mulți. Niciunul dintre noi nu avea experiență în afaceri mari sau în investiții” explică Zoran M.

Mai mult, în scurt timp a apărut printre membrii familiei și teama de jaf, motiv pentru care toți se străduiau să ascundă banii și să îi pună într-un loc sigur.

„Am cheltuit imediat o parte pentru renovarea casei, achiziționarea unei mașini și a unui apartament în oraș. Restul banilor plănuisem să îi păstrăm pentru a porni o afacere. Totuși, aici au început problemele. Au apărut diverși escroci, cu povești care acum par desprinse din filme. Este incredibil la ce gesturi și înșelătorii sunt capabili unii oameni, doar ca să vă scoată banii din buzunar”, spune Zoran M.

Jaguar și Ferrari de la închirieri

Mai exact, acesta a fost înșelat mai întâi de rudele sale, care susțineau că au afaceri stabile și că profiturile lor sunt uriașe.

„Au venit la mine cu un Jaguar și un Ferrari ca să petrecem timp împreună și să discutăm despre afaceri. Recunosc, am fost naiv și am crezut povestea despre imobiliare. Deoarece nu știam nimic despre acest domeniu și nici nu fusesem vreodată om de afaceri, nu le-a fost greu să mă convingă. Mi s-a spus că unul dintre acele apartamente de lux era scos la licitație chiar în acel moment în Belgrad; ne-am înțeles să îl cumpărăm la un preț mai mic și să ne asociem”, dezvăluie bărbatul.

Însă povestea nu se termină aici: „Le-am dat toți banii cash pe care îi aveam la mine, în timp ce ei mi-au lăsat mașinile de lux drept garanție. De atunci, nu au mai apărut și nici nu au mai răspuns la telefon. S-a dovedit că mașinile aparțineau unei agenții de închirieri, iar pe ei nu i-am mai văzut niciodată”, explică fostul milionar.

Un fals avocat i-a luat restul

În acest mod a rămas fără o mare parte din avere, deoarece oamenii, după cum spune el, l-au „jumulit” în diverse feluri.

Iată traducerea fragmentului, care descrie ultima lovitură primită de Zoran:

„După aceea, am vrut să pun pe picioare o afacere pentru care aveam nevoie de o autorizație de la Ministerul Finanțelor, care se obține foarte greu. Am cunoscut un bărbat care s-a prezentat drept avocat și mi-a spus că mă poate ajuta. Am adunat o grămadă de acte, îl duceam cu mașina la clădirea oficială și îl așteptam în față în timp ce el „rezolva treaba”. Mi-a spus că totul este aranjat și că autorizația a fost emisă, dar că trebuie să plătim pentru ea. A dispărut cu banii, autorizația nu am văzut-o niciodată, iar ulterior am aflat că nu avea nicio legătură în Minister, ci era un simplu escroc”, povestește el.

„Poți să înnebunești de atâta precauție”

În acest fel, întreaga lui familie a rămas practic fără nimic și cu datorii uriașe. Cel mai grav este că și-au pierdut încrederea în oameni, spune el.

Dacă mi-ar fi povestit cineva că se poate întâmpla așa ceva, nu l-aș fi crezut. Abia când ai foarte mulți bani realizezi câți oameni lacomi și răi sunt în jurul tău. Banii schimbă psihicul, personalitatea, caracterul și nu trebuie să îi invidiem pe cei bogați. Acum trăiesc cu remușcarea că nu mi-am asigurat familia și că am irosit totul din cauza unor oameni pe care mi-aș fi dorit să nu îi fi întâlnit niciodată”, explică bărbatul.

Totodată, el lansează un avertisment: „De aceea, aș vrea să-i spun oricui ajunge să aibă mulți bani: aceasta nu este o fericire; poți înnebuni de atâta precauție și îți poți pierde încrederea în cei mai apropiați oameni, iar la final te va păcăli și te va duce cu preșul tocmai cineva despre care credeai că este singurul partener sigur și serios”.

Adrian Câciu a dat în masă și a țipat în Parlament la președinta comisiei de buget de la PNL: „Vreau un răspuns" | VIDEO
Parteneri
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Viva.ro
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Unica.ro
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
GSP.RO
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Parteneri
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Avantaje.ro
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!
Tvmania.ro
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!

Parteneri
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Adevarul.ro
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
Fanatik.ro
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cine este Gigi Nicolae, noul concurent de la Survivor România 2026. Face parte din echipa Războinicilor
Stiri Mondene 16:55
Cine este Gigi Nicolae, noul concurent de la Survivor România 2026. Face parte din echipa Războinicilor
Oana Ciocan a reacționat după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit. Artistul își caută casă. „Eu nu știam informația asta. Nu m-a anunțat”
Stiri Mondene 16:20
Oana Ciocan a reacționat după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit. Artistul își caută casă. „Eu nu știam informația asta. Nu m-a anunțat”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată
ObservatorNews.ro
Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Parteneri
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax.ro
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
StirileKanalD.ro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Wowbiz.ro
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
KanalD.ro
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă

Adrian Câciu a dat în masă și a țipat în Parlament la președinta comisiei de buget de la PNL: „Vreau un răspuns” | VIDEO
Politică 16:18
Adrian Câciu a dat în masă și a țipat în Parlament la președinta comisiei de buget de la PNL: „Vreau un răspuns” | VIDEO
Ciprian Șerban susține că bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2026 este „modest și insuficient”. Câți km de autostradă vor fi finalizați până la finalul anului
Politică 15:53
Ciprian Șerban susține că bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2026 este „modest și insuficient”. Câți km de autostradă vor fi finalizați până la finalul anului
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”. Prima imagine de la locul tragediei
Fanatik.ro
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”. Prima imagine de la locul tragediei
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete