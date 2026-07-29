Potrivit publicației maghiare HVG, bărbatul se află în prezent în custodia autorităților din Italia, care desfășoară procedurile legale pentru extrădarea sa.

În urma capturării sale la Milano, Poliția Maghiară a actualizat statutul acestuia pe portalul oficial police.hu, unde figura anterior ca urmărit internațional, marcându-l drept „arestat”.

Ședințe de spiritism și o fraudă de 20 de milioane de forinți

Povestea escrocului a ieșit la iveală după ce mai multe persoane i-au cerut ajutorul în momente vulnerabile. T.M. se prezenta drept reîncarnarea lui Iisus Hristos și susținea că deține puteri tămăduitoare și cunoștințe ezoterice speciale.

În cadrul unor ședințe de spiritism organizate cu pacienții și studenții care credeau în capacitățile sale, bărbatul își manipula victimele și le convingea să îi ofere sume impresionante de bani.

În total, el a reușit să obțină peste 20 de milioane de forinți de la cei care s-au lăsat înșelați de falsele sale promisiuni de vindecare și iluminare.

Bărbatul și-a disimulat atât de bine activitățile ilegale încât timp de mai mulți ani nici măcar membrii propriei sale familii nu au avut nicio bănuită despre dubla sa viață și despre banii obținuți din escrocherii.

„Nu sunt adevăratul Iisus, dar dețin cunoștințele necesare”, a susținut bărbatul în fața instanței în timpul procesului în care a refuzat să își recunoască vina.

Condamnat la închisoare și inclus pe lista celor mai căutați fugari

Trimis în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, falsul vindecător a pledat nevinovat până la finalul procesului. Cu toate acestea, probele aduse de procurori au fost de necontestat, iar instanța l-a condamnat definitiv la 4,5 ani de închisoare cu executare.

În loc să se predea autorităților pentru executarea pedepsei, bărbatul de 73 de ani a ales să fugă din țară.

La data de 11 iunie, pe numele său a fost emis un mandat internațional de arestare, iar Poliția Maghiară l-a inclus direct în topul celor mai căutați 50 de infractori periculoși sau deosebit de importanți.

Localizarea și reținerea sa la Milano pun capăt unei lungi operațiuni de căutare, fugarul urmând să fie adus sub escortă în Ungaria pentru a-și ispăși pedeapsa în penitenciar.

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