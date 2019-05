Familia Aurei Ion se luptă în justiție de cinci ani pentru a afla cine se face vinovat de moartea tinerei studente în vârstă de 23 de ani.

Sora studentei la Medicină, care a murit în accidentul aviatic din Munții Apuseni, susține că datele din dosar sunt în continuare ținute secrete, deși avocatul familiei a cerut declasificarea informațiilor.

Mai mult, sora Aurei Ion a precizat că procurorul militar şef de Secție General, Vasilache Ioan a dispus în aprilie 2016 ca procurorii de caz să pună la dispoziție avocatului familiei înregistrările existente la dosar. Acest drept a fost respins, însă, un an mai târziu, de către procurorul militar Colonel Lazăr Marian, afirmă Mariana Ciucă.

„La ultimul termen din 17 aprilie 2019, avocatul familiei a solicitat punerea în mișcare a acțiunii penale față de Arafat Raed, secretar de stat în cadrul MAI- Șef Departament Situații de Urgență, Dușa Mircea, ministrul MapN și Grădinaru Dorel, inspector general al IGAV.

„Motivarea acțiunii penale este susținută de avocatul Laura Beleca prin faptul că Raed Arafat a fost cel care a dispus intervenția cu aparatul de zbor elicopterul SMURD, aparat ce nu era dotat pentru intervenții în condiții de ceață și pe timp de noapte. Cu toate că, așa cum rezultă din convorbirea telefonică dintre Raed Arafat și operatorul 20 Mureș (fila 15, rândurile 8-13, din vol. 3 de UP) acesta din urmă îl informează pe Arafat despre imposibilitatea elicopterului de a interveni, totuși, Raed Arafat dispune intervenția, deși cunoștea că acest aparat de zbor nu are în dotare funcția de localizare a victimelor şi nici intervenţie în condiţii severe de vreme. Totodată, am solicitat și citarea lui Grădinaru Dorel, inspector general Inspectoratul General de Aviație al MAI, unul dintre cei care a ordonat intervenția cu elicopterul SMURD, (așa cum rezultă din declarația acestuia aflată la dosarul de UP, conform căreia: «Menționez că zborul de căutare în plafon este interzis. /…/”). Acesta, deși știa că nu se poate efectua intervenția cu elicopterul SMURD din cauza condițiilor meteo, totuși a ordonat deplasarea aparatului de zbor”, a menționat sora Aurei Ion.