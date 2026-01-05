Familia lui George Sergiu Niculescu, șeful ANRE, face afaceri în domeniul energiei cu doi foști securiști bulgari 

 Plimbat prin mai multe Consilii de Administrație

Politica i-a adus și o serie de posturi ca membru în consiliile de administrație sau de  supraveghere ale companiilor de stat Administrația Porturilor Maritime, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Romgaz sau Damen Shipyards Mangalia SA.

Domnul Niculescu a absolvit Facultatea de Drept și a mai urmat câteva cursuri care i-au adus niște certificate în domeniul agricol și apoi a făcut un master la ASE legat de afacerile cu energie. Și, bineînțeles, a absolvit și Colegiul Național de Apărare.

Legăturile cu domeniul energetic le are mai mult datorită asocierii sale în firme care se ocupă cu energia. 

George Sergiu Niculescu, șeful ANRE. Foto: Facebook

Afaceri cu fotovoltaice din Giurgiu

Una dintre acestea este CDG SRL din Giurgiu care a fost fondată în anul 2001 de frații giurgiuveni Teo, Dumitru Bogdan și Cornel Dumitru Calagiu.

În 2012, structura asociaților s-a schimbat firma fiind împărțită între Teo, Dumitru Bogdan și Gheorghe Calagiu, Ion Bucovală și fiica sa Ana Maria, George Sergiu Niculescu (actual șef al ANRE) și soția sa Oana (cealaltă fiică a lui Ion Bucovală).

În octombrie 2013, Niculescu și soția ies din firmă și asociată devine firma bulgărească RSI 1 AD. Dar Niculescu rămâne administrator până în anul 2020. 

CDG SRL operează un parc fotovoltaic de 1,5 MW, în satul Slobozia, județul Giurgiu și anul trecut a avut un profit de aproape 1,2 milioane de lei. 

Actualii asociați ai CDG SRL sunt RSI 1 AD din Bulgaria (care deține 50,5% din firmă), Gheorghe Calagiu (cu 20%) și Ana Maria Bucovală (cu 29,5% și care este și administrator alături de turcul Halil Demirdag).

Gheorghe Calagiu este tatăl celor trei frați care au fondat firma CDG SRL și a fost consilier local PSD al Giurgiu. El a demisionat în toamna anului 2022 invocând probleme de sănătate.

Informatori și agenți ai securității bulgare

Societeatea pe acțiuni RSI 1 AD, cu denumirea originală Ар Ес Ай 1, a fost fondată în 2013 la Sofia și este o subsidiară a companiei turce Smart Holding. RSD 1 AD este deținută de turcul Halil Demirdag și Todor Dimitrov Georgiev, iar consiliul de administrație este format din Halil Demirdag și bulgarii Todor Dimitrov Georgiev și Pancho Dimitrov Radev. 

Firma se ocupă cu „Proiectarea, construcția, exploatarea și administrarea parcurilor fotovoltaice și eoliene și a centralelor hidroelectrice și a altor surse regenerabile, producerea și vânzarea de energie electrică, importul și vânzarea de echipamente, comerțul cu bunuri de uz general, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, activitățile de transport în țară și în străinătate de pasageri și mărfuri, activitățile de intermediere și reprezentare a persoanelor locale și străine, tranzacțiile imobiliare, precum și orice altă activitate care nu este interzisă în mod expres de lege”.

Todor Dimitrov Georgiev a fost informator al agent al serviciului secret bulgar din perioada comunistă. Cu numele de agent „Viktor”, Georgiev a semnat o declarație de cooperare scrisă în anul 1981. În Bulgaria, Georgiev este implicat în șase firme.
Pancho Dimitrov Radev a fost ofițer de informații, angajat cu normă întreagă al securității bulgare începând cu anul 1986. Radev este legat de alte 19 firme din Bulgaria.

Pancho Dimitrov Radev

Serviciul secret bulgar din perioada comunistă se numea Departamentul Securității Statului (în bulgară Darjavna Sigurnost), cunoscut sub acronimul DS sau KDS.  

Ca în mai toate țările din fostul bloc comunist, și această organizație a fost modelată după chipul KGB-ul sovietic și a funcționat ca principalul instrument de represiune al regimului comunist de la Sofia. O comisie specială a investigat ulterior arhivele acestui serviciu și a deconspirat mii de foști agenți și colaboratori ale căror nume sunt publice.

Halil Demirdag deține afaceri în Turcia, iar din 2009 face afaceri și în Bulgaria prin Smart Solar Technologies Energy Investment Company. El a investit în proiecte de energie solară și tehnologii fotovoltaice și a deschis birouri ale grupului în Bulgaria, România, Grecia, Germania, Elveția, Ucraina și, în special, în Turcia. Demirdag este implicat în România în mai multe firme din domeniul energie și mai deține o fermă de fotovoltaice de 4,5 MW în localitatea Mihai Bravu, județul Giurgiu prin firma Natural Energy Prod SRL.

Ion Bucovală, socrul milionar al șefului ANRE

Ana Maria Bucovală este fiica omului de afaceri constănțean Ion Bucovală. Ana Maria este implicată în mai multe afaceri dezvoltate de tatăl ei. 

Pe lângă energie, familia Bucovală este implicată în afaceri imobiliare și în agricultură.

Cele mai cunoscute afaceri ale lor sunt grupul de construcții Celco Constanța și Covasna Estival 2002 SRL.

În 2009, OMB Grup Invest SA, firmă aparținând de grupul Celco Constanța, a achiziționat de la Ovidiu Tender pachetul majoritar de acțiuni al Covasna Estival 2002 SRL. Firma deține Hotelului Recif din stațiunea Neptun de pe litoral și a rezultat din divizarea societății Neptun Olimp.  

Acum cinci ani, OMB Grup Invest a fuzionat cu Covasna Estival 2002 SRL, iar de câteva luni, Ion Bucovală este asociat unic.

În perioada 2012 – 2019, George Sergiu Niculescu a fost director general al firmei Covasna Estival 2002 SRL, iar în perioada 2015 – 2019, a ocupat aceeași funcție la firma OMB Grup Invest SA. De altfel, Covasna Estival 2002 SRL a deținut și licența eliberată de ANRE pentru producerea de energie electrică, în scopul exploatării centralei electrice fotovoltaice Slobozia.

În ultima declarație de avere, George Sergiu Niculescu specifică o donație de un milion de lei făcută de Ion Bucovală către fiica sa Oana Niculescu, soția șefului ANRE. Ca președinte al ANRE, Niculescu are un salariu brut de 25.000 de euro pe lună.

Cât a câștigat Niculescu în decembrie 2024

Ion Bucovală este și un cunoscut sponsor PNL contribuind, prin firmele sale, cu donații în sume imense de bani. De exemplu, cea mai mare donație primită în 2023 de PNL a fost de 50.000 de lei din partea Covasna Estival 2002 SRL din Constanța. De-a lungul timpului, în total s-au dus la PNL 610.000 de lei.

Dealerul de energie

O altă firmă legată de Niculescu este furnizorul de energie electrică We Power Team SRL. Aceasta a fost fondată în anul 2014 de Niculescu și Carmen Florentina Călin. Niculescu a părăsit firma în anul 2017, dar aceasta a continuat să fie un jucător important pe piața energiei, mai ales după asocierile cu alți importanți dealeri (cu Sorina Liana Mirea, patroana EDS). 

We Power Team a ieșit în evidență în 2022 când ANRE (condusă atunci de fostul PSD-ist Dumitru Chiriță) i-a aprobat licențele de furnizare de energie electrică deși avea doar doi angajați. Iar firma fondată de Niculescu vindea un kWh cu 11,11 lei. Tariful era plafonat, iar diferența o acoperea statul român.

Anul trecut, We Power Team SRL a avut un profit de 8.056.242 de lei la o cifră de afaceri de 69.463.252 de lei.

Niculescu, asociat și cu un condamnat pentru clonare de carduri

Niculescu a mai fost asociat în câteva firme. Interesantă a fost firma Nautic – Brim SRL pentru că a fost cesionată, în 2009, lui Daniel Iulian Foarfecă. În 2005, Foarfecă a fost anchetat ca făcând parte dintr-o rețea de falsificatori de carduri care a reușit să fure trei milioane de dolari din conturile clienților Bank of America. În 2010, Foarfecă a fost condamnat la doi ani cu suspendare. Firma a fost radiată în 2012, după ce a intrat în faliment.

Foto: Inquam Photos / George Călin

