Manifestația nu s-a rezumat doar la afișarea unor pancarte tradiționale. În încercarea de a-și dovedi devotamentul față de cultura „masculului alfa” și retorica promovată intensiv de Tate, protestatarii s-au lăsat la pământ pe trotuar și au început să facă flotări în plină stradă, scandând pentru eliberarea idolului lor.

There are grown-ass men doing press-ups in front of the jail where Andrew Tate is being held, trying to impress him.



They may as well be twerking for him. pic.twitter.com/NkGW8hlckp — Mukhtar (@I_amMukhtar) August 13, 2026

Val de ironii pe rețelele de socializare

Imaginile surprinse în timpul protestului s-au răspândit rapid pe internet, iar reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară. În loc să impresioneze, tinerii au devenit ținta glumelor din cauza formei fizice îndoielnice și a modului complet incorect în care executau exercițiile.

Mii de internauți au subliniat ironia situației: bărbați care predică o formă rigidă de masculinitate, disciplină fizică și promovare constantă a testosteronului s-au dovedit incapabili să execute corect o simplă serie de flotări.

Alți utilizatori au comentat că astfel de manifestări publice bizare explică de ce mulți dintre acești tineri întâmpină dificultăți în viața socială.

Cine este Andrew Tate și ce acuzații grave i se aduc

Andrew Tate, care alături de fratele său Tristan Tate și-a construit o carieră promovând concepte din așa-numita „manosferă”, afaceri cu criptomonede și o retorică agresivă despre masculinitate în rândul tinerilor, se află din nou în custodia autorităților.

Arestarea sa din Miami vine pe fondul unui dosar greu, care include acuzații de viol, agresiune, trafic de persoane, dar și infracțiuni legate de imagini indecente cu copii și pornografie extremă.

Reacția de ridiculizare la adresa fanilor săi amintește de momentele în care Tate însuși a fost criticat pe internet pentru discrepanțele dintre imaginea pe care o afișează și realitate. În ciuda problemelor legale majore, o parte a comunității sale virtuale continuă să organizeze astfel de acțiuni controversate.

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