„Nu, pe bune?! Îmi pare tare rău că aud asta. E foarte trist… Totuși, avea 96 de ani. Nu am cunoscut-o niciodată și chiar e o zi tristă! Deci noul prim-ministru este ultima perioadă pe care regina a investit-o. Incredibil, sunt foarte trist”, a fost mesajul unui englez chiar înainte să urce pe stadion.

Meciul dintre West Ham și FCSB a fost programat pentru ora 22:00, însă fanii au trebuit să vină pe stadion mult mai devreme. Mulți dintre britanicii sosiți la meci au aflat chiar pe stadion trista veste.

„Nu știau informațiile… Abia am venit cu trenul la stadion. Wow! E șocant! Am 66 de ani, am crescut cu Familia Regală. Este șocant! Știam că are probleme, dar… Nu mă așteptem deloc” a mai spus un altul.

După ce a fost emis comunicatul prin care a fost confirmată moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, West Ham, rivala vicecampioanei României din grupele Conference League, a reacționat.

Cu puțin timp înaintea meciului pe care West Ham îl joacă împotriva lui FCSB în prima etapă din grupele Conference League, formația din Premier League și-a schimbat fotografia de profil, dar și cea de copertă de pe Facebook.

De asemenea, jucătorii celor două echipe vor ține un moment de reculegere pentru ca toți cei prezenți la stadion să aibă ocazia să îi aducă un omagiu reginei Elisabeta a II-a.

