Mădălina Neculai a fost plimbată timp de 40 de ore de la un spital la altul în România, deși ea suferise arsuri pe mai bine de 50 la sută din suprafața corpului.

Tânăra a fost îngrijită într-un spital din Belgia, dar medicii n-au mai putut s-o salveze, a anunțat observator.tv.

Iubitul ei a provocat incendiul

„Drum lin catre îngerii iubita lui mama, am sperat pana in ultima clipa ca o sa fie bine dar nu ai fost mi-ai frânt inima, vei ramane mereu in sufletul meu, puiul meu drag si frumos”, a scris pe Facebook mama Mădălinei.

Inima Mădălinei s-a oprit, la mai bine de o lună după teribilul incendiu în care a fost efectiv arsă de vie, din cauza nepăsării şi a lipsurilor din sistemul de sănătate.

În noaptea de 14 spre 15 aprilie, Mădălina și iubitul ei se aflau la o cabană din Delta, din localitatea Sfântu Gheorghe. Prietenul ei a vrut să facă focul, fiindcă era frig, dar a aruncat benzină în foc.

Imediat, focul s-a extins și a cuprins cabana. Mădălina a suferit arsuri grave pe 50 la sută din suprafața corpului. Ea a fost plimbată între spitalele din Tulcea, Timișoara și Constanța. Timp de 40 de ore, ea a fost plimbată dintr-o parte în alta.

