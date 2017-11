Fata cea mare a afaceristul din Fălticeni își apără sora

Andra, fata cea mare a afaceristului Viorel Acirnaresei din Fălticeni înjunghiat de fiica lui cea mică, care are probleme psihice, a postat un mesaj pe o rețea de socializare.

Andra i-a luat apărarea surorii sale, care a fost reținută pentru uciderea tatălui lor.

„Nici nu ştiu cum să încep….

De obicei nu îmi scriu gândurile/ ideile/ trăirile pe reţelele de socializare, dar acum cred că este momentul oportun să mulţumesc şi/ sau să explic unele nelămuriri.

În primul rând, vreau să mulţumesc tuturor oamenilor care mi-au transmis un gând bun, mulţumesc. De altfel, a fost şi cea de a 2-a categorie cu oameni care erau destul de neinformaţi sau au citit ceva articole foarte dubioase şi au înteles că eu sau surioara mea am fi criminalele…. Ştiti ce? Vă mulţumesc şi vouă, atât aţi ştiut.

Multă durere în suflet am simţit atunci când citeam cele mai stupide lucruri despre mine ori surioara mea. A fost şi acea categorie de oameni care, bineînteles, mi-au scris cu nonşalanţă cele mai veninoase cuvinte adresate tatei… Ştiţi ce? Va mulţumesc şi vouă.

Chinul meu nu s-a oprit aici, dar am să dau dovadă de maturitate şi am să mă comport ca atare.

Tată, mulţumesc pentru tot. Mulţumesc pentru educaţia şi iubirea ce mi-ai oferit-o . De aici preiau eu frâul. Nu am să te dezamăgesc, te rog, doar să-mi trimiţi câte o mângâiere din cer atunci când vorbele grele îmi deschid din nou rana.

Şi acum, adaug la sfârşit ca o scurtă informaţie. Nu mai aveţi atâta încredere în ceea ce se scrie în presă, sunt extaordinar de dezinformaţi. Multumesc”, a scris Andra, fiica cea mare a afaceristului Viorel Acirnaresei, pe Facebook.