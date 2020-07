Cum ajung copiii să creadă că abuzurile sexuale sunt normale! ”Asta e dragostea pe care un tată i-o oferă fetiței lui, iar eu nu știu să răspund la ea”

Vreme de 6 ani, casa părintească a fost, pentru Raluca* o casă a ororilor neconștientizate și, prin aceasta, și mai greu de vindecat. Numele Raluca îl vom folosi pentru a-i proteja adevărata identitate.

”Toți copiii fac asta. Asta e dragostea pe care un tată i-o oferă fetiței lui, iar eu nu știu să răspund la ea. Nu știu să-mi iubesc tatăl așa cum o face el…”, avea să spună Raluca*, peste ani, în discuțiile cu psihologul Iana Matei, fondatorul lui ONG care ajută fetele traficate.

Fetița crescută în abuzuri, parte a unei lumi complet deformate, credea că aceea e normalitatea.

A scăpat de tatăl violator, dar ”Babușka” a aruncat-o în infern

Când a evadat din propria familie, fata avea 13 ani. Prima persoană pe care întâlnit-o pe uliță când a lăsat în urmă casa ororilor, i s-a părut a fi cel mai blând om de pe pământ.

Cu gesturi calde i-a șters lacrimile de pe obraz, cu vorbe bune a atras-o acasă la ea, i-a dat să mănânce, a îmbrăcat-o. Nimeni nu se mai purtase așa cu ea. Raluca* habar nu avea că femeia cu chip blând este ”Babușka”, mama unor proxeneți aflați mereu în căutare de fete pe care să le exploateze.

Proxeneții sunt fini psihologi, iar fetele traficate se simt culpabilizate

”Sunt fete care sunt foarte ușor păcălite. Mai ales cele care vin din orfelinate sau din medii în care au fost abuzate ani de-a rândul. Le spun ”te iubesc” de câteva ori, le mângâie și apoi pot să le facă ce vor. Le pot lovi ori de câte ori doresc pentru că ele nu se mai îndepărtează de traficant. Proxeneții sunt fini psihologi și știu când și cum să pună presiune. Ele se simt culpabilizate în fața traficantului și nu știu cum să-i fie mai bine de folos. Orice li se întâmplă rău cred că e din vina lor, nu a lui”, explică psihologul Iana Matei, președinta ”Reaching Out Romania”

I-au făcut minorei pașaport fals în Bulgaria și au exploatat-o sexual în Turcia

La adăpostul unui pașaport românesc fals, făcut în Bulgaria de un anume Gheorghe, Raluca* a ajuns în Turcia. Dar nu în vacanță, ci într-un mic orășel unde era obligată să se prostitueze chiar de către unul dintre fii ”Babușkăi”.

”Ne e greu cu banii și tu trebuie să ajuți familia să-și revină financiar”, așa îi spunea mereu așa-zisul ei iubit.

Episodul Turcia a fost doar o escală înspre Spania unde minora – care începuse să sufere tot mai mult și să tolereze cu greu ce i se întâmplă -, a fost mai apoi obligată să se prostitueze într-o localitate așezată pe marginea unei autostrăzi.

”Te tai în bucăți, te omor, dar înainte o aduc pe nepoată-ta aici să o înveți meserie”

Avea program de lucru, un punct fix sub un pod unde trebuia să se expună, un număr de clienți bine stabilit pe care trebuia să-i ”mulțumească”, iar la sfârșitul zilei trebuia să-i dea proxenetului minimum 400 de euro.

Prezența în locul în care era plasată era monitorizată prin telefonul mobil pe care trebuia să-l poarte permanent la ea. Chiar dacă fetele, oricum terorizate, nu le ieșeau din cuvânt, proxeneții le amenințau permanent cu moartea sau cu răpirea unor membrii ai familiilor lor.

”Te tai în bucăți, te omor, dar înainte o aduc pe nepoată-ta aici să o înveți meserie”, își amintește Raluca cum, ani de-a rândul, a stat în sclavie pentru ca nepoata ei de 11 ani să nu cadă, la rândul, în mâinile traficanților.

Ca să-și atingă scopul, avea să înțeleagă fata mai târziu, când a discutat cu oamenii din fundațiile care au ajutat-o, teroarea are nevoie de constanță, de permanență, de arbitrariu.

Execuții publice înspăimântătoare

Proxeneții nu se mulțumeau doar să amenințe. Trebuia date și exemple dure, extreme, de pedepsire a celor care refuzau să se supună sau care greșeau câtuși de puțin.

Orice abatere de la regulile traficanților – bani mai puțini aduși, o vorbă spusă aiurea, încercări de a fugi -, era aspru pedepsită. La ”execuțiile publice”, care aveau caracter demonstrativ, menite să înspăimânte, erau obligate să asiste toate fetele.

Erau obligate să mimeze fericirea și recunoștința față de traficanți

”Bătăile erau la ordinea zilei. Te loveau din orice și cu orice. Peste corp, pe față, nu le păsa că te pot mutila. Te băteau până la leșin chiar și pentru o simplă privire. Mereu trebuia să zâmbești, să arăți că ești fericită. Altfel, intrai în atenția amantelor proxeneților care lucrau cu noi dar care aveau alt statut. Erau cu ochii pe noi și ce spuneau ele era literă de lege. Dar și ei erau în zonă. Ne spionau din mașini, știau mereu ce facem. Orice pedeapsă, de la o bătaie, la un tuns sau de la o maltratare la un viol erau exemple date în public, pentru tot grupul de fete”

Nasul și urechile tăiate cu cleștele, fete târâte pe asfalt cu mașina



”Am văzut fete cărora le-a fost tăiat cu cleștele vârful nasului sau bucăți din urechi. Care au fost tăiate pe corp cu săbia sau cuțitul, care au fost arse cu țigara sau cu fierul înroșit în foc”, a povestit Raluca* psihologului Matei după ce a fost salvată din ghearele proxeneților.

”Unele au fost îngropate de vii, ținute sub pământ cât să nu moară…Altele înecate prin tehnici bine exersate prin care doar să-ți facă rău, să te îngrozească, nu să te ucidă. Pe unele le-au legat de mașini și le-au târât pe asfalt…”, a povestit Raluca.

Măritată cu forța pentru a fi dusă iar Turcia

Raluca a fost la un pas să cedeze complet. În trei rânduri a vrut să-și ia viața, dar nu a reușit decât să atragă mânia traficanților.

Urma să fie pedepsită crunt în fața tuturor, lucru care a îngrozit-o și a făcut-o să sune un client. Un român care a ajutat-o să ajungă în satul natal, undeva în sudul României, unde spera să se ascundă în casa unei mătuși.

Traficanții au prins-o însă. Bătută crunt, tunsă, dezbrăcată și târâtă de păr pe stradă, în văzul lumii. Asta i-a fost pedeapsa. Apoi au măritat-o cu un individ care, pentru o recompensă modică, i-a dat numele lui de familie.

”Era obligatoriu ca Raluca să aibă alt nume de familie ca să poată intra iar Turcia, unde, din cauza unor probleme cu pașaportul primise interdicție. Traficanții nu au mai apucat să o scoată din țară pentru că am intrat noi pe fir în baza unor informații și am extras-o într-o acțiune extrem de delicată. Apoi, tânăra a ajuns în centrul nostru unde a fost ajutată să treacă peste perioada cruntă din viața ei”, explică Iana Matei, președinta Reaching Out Romania.

Proxeneții condamnați

Și pe baza relatărilor ei, rețeaua a fost destructurată. Unii dintre proxeneți au fost condamnați la peste nouă ani de închisoare de judecătoare.

Psihologul Iana Matei, președinta ONG-ului Reaching Out Romania

Anglia și țările nordice, mai profitabile pentru proxeneți



”Povestea ei este, de fapt, a zecilor de mii de copii despre care se spune, neoficial, că ar fi traficați în România. Fără a mai socoti și faptul că rapoartele UE arată că peste 74% din fetele care se prostituează în Europa sunt românce. Țările țintă sunt Italia, Spania, Germania, Austria, Elveția. Mai nou, Anglia și țările nordice, unde grupurile mafiote cu ramificații și susținere puternice, obțin tarife mai mari din exploatarea minorelor. Ele fie sunt păcălite cu un serviciu mai bun, fie sunt atrase în cursă de un tânăr care, chipurile, le va lua de soție”, a mai spus psihologul Iana Matei, al cărui ONG ar putea fi închis din cauza ”lipsei beneficiarilor”.

Acum, în centrul ONG-ului Ianei Matei mai sunt zece tinere cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. Toate victime ale rețelelor de traficanți de minori. Și aproape toate au crezut, o bună parte a vieții lor, că abuzul este normalul iubirii.

