FaceApp, o aplicație rusească dezvoltată de Wireless Lab, o companie din Sankt Petersburg, a devenit virală vara aceasta, fiind folosită în întreaga lume, inclusiv în România, datorită filtrului care îmbătrânea sau întinerea fotografiile cu fețele utilizatorilor.

FBI a precizat acum că FaceApp reprezintă o „potenţială ameninţare de contraspionaj”.

Îngrijorări cu privire la securitatea aplicației au venit încă din vară, când Comitetul Național Democrat le-a cerut candidaților la președinție să nu o folosească.

Avertismentul FBI a venit drept răspuns la o solicitare făcută de liderul senatorilor democrați Chuck Schumer.

Acesta a publicat răspunsul FBI pe contul său de Twitter.

A warning to share with your family & friends:



This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.



Well, the FBI just responded.



And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5