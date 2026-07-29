„Rechinii mă vor mânca”

Când Emily Morrison din Statele Unite avea doar opt ani, filmul „Jaws” (Fălci, 1975) i-a insuflat o teamă profundă de ocean.

„Rechinii mă vor mânca”, i-a spus ea tatălui său, îngrozită de imaginea rechinului alb care teroriza locuitorii fictivei insule Amity. Dar tatăl ei a considerat temerile nefondate și a dus-o la bibliotecă, cerându-i să găsească un motiv real pentru a urî acest animal.

În căutările sale, Emily a descoperit informații uluitoare: unele specii de rechini sunt mai vechi decât copacii, iar altele pot avea până la 35.000 de dinți pe parcursul vieții.

De la frică, la fascinație

În loc să-și intensifice frica, curiozitatea ei a crescut, iar tatăl său a remarcat că vorbea despre rechini cu un entuziasm debordant.

„De atunci, am avut mereu o fascinație pentru ei”, a declarat Emily „Sunt obsedată de adaptările și evoluția pe care rechinii și peștii cartilaginoși le-au parcurs în cei 450 de milioane de ani de existență. Este o sursă inepuizabilă de cunoaștere”, a insistat ea.

Această pasiune a devenit cariera ei. Emily este astăzi biolog marin specializat în rechini și deține o companie de turism dedicată aventurilor cu rechini, Shark Lady Enterprises, care organizează excursii pentru căutarea dinților fosilizați de rechin și megalodon în largul coastei din Venice, Florida.

Emily Morrison. Sursa foto: GuinessworldrecordIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

A ajuns la 106 de tatuaje cu rechini

În plus, dragostea ei pentru rechini s-a extins și pe pielea ei: Emily a acumulat 106 tatuaje cu rechini pe corp, de la gât până la picioare.

Acest lucru i-a adus titlul de Cartea Recordurilor pentru „cele mai multe tatuaje cu rechini pe corp (femei)”.

„Trăiesc o viață dedicată rechinilor”, a explicat ea.

Începând din 1999, când avea 19 ani, Emily a început să-și tatueze corpul cu imagini reprezentând rechini.

Primul tatuaj a fost un rechin alb pe spate, un tribut simbolic pentru creatura care i-a schimbat viața.

Până în martie, ea acumulase 71 de specii diferite de rechini, 13 dinți fosilizați și un dinte proaspăt, toate desenate artistic pe piele.

Speciile mele preferate sunt rechinul alb, rechinul-zebră, rechinul franjurat și rechinul cu vârful alb oceanic.

Și-a propus să își deseneze toate cele 58 de familii de rechini existente

Emily și-a propus să își tatueze toate cele 58 de familii de rechini existente, mai având doar 7 până la realizarea acestui obiectiv.

„Am hrănit rechini-tigru în Bahamas, am făcut scufundări cu rechini albi în Australia și am înotat cu rechini-balenă în largul coastei Mexicului”, a ,mai povestit ea.

Emily a avut ocazia să apară și în emisiuni celebre, cum ar fi „Săptămâna Rechinilor” difuzată de Discovery Channel. Fanii o pot urmări în episodul special „My Strange Shark Addiction”, unde vorbește despre povestea sa unică și despre pasiunea care i-a transformat viața.

Dacă ai o pasiune, încearcă să o transformi într-o carieră și vei fi mereu fericit!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Unica.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.RO
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.RO
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Blocarea angajărilor după gradul de ocupare a paturilor riscă să lovească marile spitale. Avertismentul reprezentanților pacienților
Adevarul.ro
Blocarea angajărilor după gradul de ocupare a paturilor riscă să lovească marile spitale. Avertismentul reprezentanților pacienților
Marius Mitran dezvăluie „Testamentul lui Mircea Lucescu” în ziua în care „Il Luce” ar fi împlinit 81 de ani
Fanatik.ro
Marius Mitran dezvăluie „Testamentul lui Mircea Lucescu” în ziua în care „Il Luce” ar fi împlinit 81 de ani
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Financiarul.ro
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
ObservatorNews.ro
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Mediafax.ro
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Zodia care încheie luna iulie cu lacrimi amare! Cumpănă pentru acest nativ
Redactia.ro
Zodia care încheie luna iulie cu lacrimi amare! Cumpănă pentru acest nativ
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul
KanalD.ro
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul

Politic

Parteneri
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
ZiaruldeIasi.ro
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
Alarmă! Echipa ai cărei fani au creat haos pe străzile din Centrul Vechi se întoarce în România
Fanatik.ro
Alarmă! Echipa ai cărei fani au creat haos pe străzile din Centrul Vechi se întoarce în România
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem