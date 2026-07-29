„Rechinii mă vor mânca”

Când Emily Morrison din Statele Unite avea doar opt ani, filmul „Jaws” (Fălci, 1975) i-a insuflat o teamă profundă de ocean.

„Rechinii mă vor mânca”, i-a spus ea tatălui său, îngrozită de imaginea rechinului alb care teroriza locuitorii fictivei insule Amity. Dar tatăl ei a considerat temerile nefondate și a dus-o la bibliotecă, cerându-i să găsească un motiv real pentru a urî acest animal.

În căutările sale, Emily a descoperit informații uluitoare: unele specii de rechini sunt mai vechi decât copacii, iar altele pot avea până la 35.000 de dinți pe parcursul vieții.

De la frică, la fascinație

În loc să-și intensifice frica, curiozitatea ei a crescut, iar tatăl său a remarcat că vorbea despre rechini cu un entuziasm debordant.

„De atunci, am avut mereu o fascinație pentru ei”, a declarat Emily „Sunt obsedată de adaptările și evoluția pe care rechinii și peștii cartilaginoși le-au parcurs în cei 450 de milioane de ani de existență. Este o sursă inepuizabilă de cunoaștere”, a insistat ea.

Această pasiune a devenit cariera ei. Emily este astăzi biolog marin specializat în rechini și deține o companie de turism dedicată aventurilor cu rechini, Shark Lady Enterprises, care organizează excursii pentru căutarea dinților fosilizați de rechin și megalodon în largul coastei din Venice, Florida.

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A ajuns la 106 de tatuaje cu rechini

În plus, dragostea ei pentru rechini s-a extins și pe pielea ei: Emily a acumulat 106 tatuaje cu rechini pe corp, de la gât până la picioare.

Acest lucru i-a adus titlul de Cartea Recordurilor pentru „cele mai multe tatuaje cu rechini pe corp (femei)”.

„Trăiesc o viață dedicată rechinilor”, a explicat ea.

Începând din 1999, când avea 19 ani, Emily a început să-și tatueze corpul cu imagini reprezentând rechini.

Primul tatuaj a fost un rechin alb pe spate, un tribut simbolic pentru creatura care i-a schimbat viața.

Până în martie, ea acumulase 71 de specii diferite de rechini, 13 dinți fosilizați și un dinte proaspăt, toate desenate artistic pe piele.

Speciile mele preferate sunt rechinul alb, rechinul-zebră, rechinul franjurat și rechinul cu vârful alb oceanic.

Și-a propus să își deseneze toate cele 58 de familii de rechini existente

Emily și-a propus să își tatueze toate cele 58 de familii de rechini existente, mai având doar 7 până la realizarea acestui obiectiv.

„Am hrănit rechini-tigru în Bahamas, am făcut scufundări cu rechini albi în Australia și am înotat cu rechini-balenă în largul coastei Mexicului”, a ,mai povestit ea.

Emily a avut ocazia să apară și în emisiuni celebre, cum ar fi „Săptămâna Rechinilor” difuzată de Discovery Channel. Fanii o pot urmări în episodul special „My Strange Shark Addiction”, unde vorbește despre povestea sa unică și despre pasiunea care i-a transformat viața.

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