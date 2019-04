Lori Gilbert Kaye se afla sâmbătă în sinagoga Chabad din Poway pentru a sărbători ultima zi de Pesah, Paştele evreiesc. La un moment dat, un tânăr de 19 ani, care avea asupra sa o armă automată, a deschis focul în lăcașul de cult.

Din spusele martorilor, Lori Gilbert Kaye a sărit în fața rabinului Yisroel Goldstein, pentru a-l proteja. Femeia a fost împușcată, iar rănile grave i-au fost fatale, relatează Jerusalem Post.

Rabinul congregrației, pentru care și-a sacrificat viața, a fost împușcat în braț. Până să fie transportat la spital, alături de alte două victime, rabinul Yisroel Goldstein a ținut să termine serviciul religios, scrie Haaretz.

After being shot and wounded, Rabbi Yisroel Goldstein stood before his community at #Chabad of #Poway to finish his Passover sermon. He said: ”We are strong. We are united. They cant break us.” #synagogueshooting pic.twitter.com/zXtPx5QcS8

— Avraham Berkowitz (@GlobalRabbi) April 28, 2019