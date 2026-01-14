Acuzații grave aduse de familie

Pacienta a fost internată inițial în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pe 29 decembrie 2025. Familia susține că starea femeii s-a agravat din cauza îngrijirii necorespunzătoare.

Avocatul familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail, a declarat: „Vrem să aflăm de ce o persoană cu afecțiunea ei a fost lăsată fără hrană, deși familia a adus hrană perfuzabilă. Decesul ei a survenit într-un alt spital pentru că membrii familiei nu au mai suportat să vadă starea în care era, atât de neglijată, și au decis transferarea într-un alt spital unde, din păcate, a și decedat”.

Familia afirmă că femeia ar fi primit hrană solidă, deși acest tip de alimentație nu era recomandat în starea ei. În plus, aceștia susțin că, deși au adus hrană perfuzabilă, aceasta nu i-ar fi fost administrată.

Reacția Spitalului Județean Constanța în cazul acuzațiilor familiei

Potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pacienta nu era internată în unitatea medicală la data decesului, respectiv 7 ianuarie 2026.

„La nivelul unității medicale sunt în curs verificări privind toate aspectele semnalate, iar Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța va pune la dispoziția instituțiilor abilitate toate documentele solicitate, în vederea clarificării situației”, au transmis reprezentanții spitalului printr-un comunicat.

Reprezentanții spitalului au reamintit că Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului prevede confidențialitatea informațiilor medicale, inclusiv după decesul pacienților.

Pe lângă acest caz, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a fost implicat recent în alte controverse. Familiile a doi copii au acuzat unitatea medicală că minorii au intrat în moarte cerebrală după ce au fost supuși unor intervenții chirurgicale în cadrul spitalului. Autoritățile au anunțat că aceste cazuri sunt, de asemenea, în curs de verificare.