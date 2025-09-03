Cum s-a petrecut tragedia din București

O tragedie șocantă a avut loc într-un imobil abandonat din sectorul 1 al Capitalei. O femeie de 67 de ani a fost arestată preventiv pentru omor, fiind acuzată că a înjunghiat mortal un bărbat de 50 de ani. Potrivit News.ro, cei doi erau persoane fără adăpost și locuiau împreună în clădirea respectivă.

Incidentul s-a petrecut în tipul nopții. Pe fondul unui conflict spontan, femeia a înjunghiat bărbatul în gât cu un cuțit.

Bărbatul a ajuns de urgență la spital

După agresiune, victima a reușit să se deplaseze până la șosea, unde a fost observată de trecători.

Un echipaj medical a preluat victima și a transportat-o de urgență la Spitalul Universitar Elias din București.

Medicii au constatat o plagă înjunghiată în zona latero-cervicală stângă. În ciuda eforturilor medicale, bărbatul a decedat câteva ore mai târziu, în aceeași zi.

Femeia de 67 de ani, arestată preventiv

Femeia a fost găsită de autorități la începutul lunii septembrie în zona unei gări din Constanța. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore. Pe 2 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru 30 de zile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București -Serviciul Omoruri continuă cercetările în acest caz. La data de 1 septembrie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de femeia în vârstă de 67 de ani, cercetată pentru omor.

Acest caz tragic evidențiază problemele cu care se confruntă persoanele fără adăpost și necesitatea unor măsuri de protecție socială mai eficiente.

Un bărbat, înjunghiat de concubina sa la Mall Băneasa

Un incident șocant a avut loc în ziua de 28 septembrie, în apropierea Mall Băneasa din București. Un bărbat a fost grav rănit într-un atac cu cuțitul, fiind găsit inconștient de echipajele medicale.

Victima, un bărbat fără acte de identitate, a fost atacată de concubina sa. Femeia l-ar fi înjunghiat în zona gâtului și apoi a fugit. Bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipajele de salvare au efectuat manevre de resuscitare timp îndelungat înainte de a-l transporta de urgență la spital.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din sectorul 1 o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor-înţepător. (…) În prezent, poliţiştii îl caută pe agresor şi va sesiza unitatea de parchet competentă, în vederea dispunerii măsurilor legale”, au transmis autoritățile.

Polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.

