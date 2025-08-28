Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, victima a fost atacată chiar de concubina sa, cu care locuia pe stradă. Victima nu avea acte de identitate.

Femeia l-ar fi înjunghiat pe bărbat în zona gâtului, apoi a fugit de la locul faptei. 

În prezent, aceasta este căutată de autorități.

Bărbatul a fost găsit fără cunoștință, suferind un stop cardio-respirator. Echipajele de salvare sosite la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, care au durat zeci de minute. 

Ulterior, victima a fost transportată de urgență la spital.

Surse judiciare susțin că, înainte să își piardă cunoștința, bărbatul a reușit să ceară ajutor trecătorilor.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 1 o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor-înţepător. (…) În prezent, poliţiştii îl caută pe agresor şi va sesiza unitatea de parchet competentă, în vederea dispunerii măsurilor legale”, a precizat Poliția.

Polițiștii din București au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului. Oamenii legii încearcă să dea de urma agresoarei, care a dispărut imediat după incident.

