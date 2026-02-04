Conform reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, femeia a fost lovită în mod repetat în cap cu o bucată de lemn de foc, leziunile provocate ducând direct la deces, relatează News.ro.

„În urma investigațiilor efectuate a fost identificat autorul infracțiunii, în persoana inculpatului G. C. C., și s-a stabilit că, în după-amiaza zilei de 2.02.2026, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în locuința numitei T.A., în vârstă de 81 ani, a lovit-o cu un obiect dur (bucată lemn de foc) de mai multe ori la nivelul capului, producându-i multiple leziuni care au condus în mod nemijlocit la decesul acesteia, conform constatărilor preliminare emise de S.J.M.L. Olt la data de 3.02.2026”, au declarat procurorii.

Agresorul, cunoscut cu antecedente penale, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de omor.

„A precizat că a comis fapta pe fondul unei stări de nervozitate determinate de conflictul spontan dintre cei doi, motivând că a recurs la acest gest întrucât i-a fost teamă că victima va anunța organele de poliție în legătură cu mai multe bancnote în monedă euro false pe care inculpatul i le-a dat victimei în schimbul unei sume de bani în bancnote monedă lei”, a transmis sursa citată.

El urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

