Cum s-a produs incidentul din București în urma căruia cele două femeie au fost reținute

Două femei au fost reținute pentru furt și agresiune într-un magazin din sectorul 2 al Capitalei. Incidentul a avut loc recent, când suspectele au sustras articole vestimentare și au atacat angajatele care încercau să recupereze bunurile furate.

Totul a început în interiorul magazinului, atunci când angajații le-au prins pe cele două femei că încearcă să plece cu hainele furate.

„În timp ce se aflau în incinta unui spațiu comercial din sectorul 2, două femei ar fi sustras mai multe articole vestimentare”, au transmis polițiștii.

Cele două femei s-au luat la bătaie cu angajații care le-au prins furând

Situația a escaladat rapid când suspectele au încercat să părăsească magazinul. Două angajate au intervenit pentru a recupera bunurile furate, moment în care a izbucnit conflictul violent. O a treia femeie, în vârstă de 51 de ani, ar fi sprijinit atacul asupra angajatelor.

„În acest context, cele două bănuite le-ar fi agresat fizic pe cele două angajate, prin aceea că le-ar fi prins de păr și le-ar fi lovit cu pumnii și picioarele în diferite zone ale corpului”, au explicat reprezentanții Poliției Capitalei.

Polițiștii din București le-au reținut pe cele două femei

Polițiștii Secției 8 au fost alertați prin apel 112. Ei au reușit să prindă trei femei în apropierea zonei, care au fost duse la audieri. Poliția Capitalei a anunțat că femeile, în vârstă de 21 și 25 de ani, sunt cercetate pentru furt, lovire și tulburarea ordinii publice. Prejudiciul cauzat depășește 750 de lei.

În urma investigațiilor, două dintre suspecte au fost reținute pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și responsabilităților în acest caz de furt și agresiune.

Tot în Capitală, în primăvara acestui an, o tânără a găsit o metodă demnă de film prin care să fure o pereche de încălțări. Bucureșteanca și-a lăsat în magazin pantofii vechi și a plecat acasă cu cei noi, fără să plătească. Magazinul a distribuit la acel moment imaginile care au devenit virale.

