Documentul pierdut a dus la o amendă usturătoare

Mai exact, bucureșteanca a aruncat un document, pe care scria numele și adresa ei, odată cu mobilierul vechi, pe care îl lăsase lângă ghena din spatele blocului. Polițiștii l-au găsit și au amendat-o cu 3.000 de lei.

Un bărbat care a ajutat-o să transporte obiectele a fost și el amendat, cu 5.000 de lei. Poliția Locală a aplicat sancțiunile pentru abandonarea deșeurilor voluminoase în spațiul public.

Totul a pornit de la un document aruncat din greșeală la gunoi, care conținea numele și adresa unei femei din Sectorul 6 al Capitalei.

Polițiștii locali au folosit această informație pentru a o identifica pe persoana responsabilă de abandonul ilegal al mai multor obiecte de mobilier în spatele unui bloc din zona Străzii Brașov.

„Și când te gândești că totul a pornit de la un document aruncat din greșeală. Avea pe el numele și adresa”, au scris reprezentanții Poliției Locale Sector 6 pe Facebook.

„În spatele fiecărei canapele, fiecărui sac de gunoi aruncat, se află un nume. Și nu ne lăsăm până ce nu-l aflăm”, au spus polițiștii.

Mobila veche, lăsată în spatele blocului

În urma anchetei, autoritățile au descoperit la fața locului: materiale textile, 6 uși, 2 fotolii și părți dintr-o canapea, abandonate în apropierea unui punct trafo și la o ghenă de gunoi, aflată la 50 de metri distanță.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

„Așa s-a gândit o doamnă că e civilizat să își facă curățenie în apartament. De fapt, cu ajutorul ginerelui a crezut că poate rezolva problema pentru câteva sute de lei și a tocmit un bărbat să facă asta. Cam atât ar fi costat încheierea unui contract cu operatorul de salubrizare. În schimb s-a ales cu o amendă de 3.000 de lei!

Amenzi de 8.000 de lei pentru un singur caz

Femeia a fost amendată cu 3.000 de lei, iar bărbatul căruia i-a plătit pentru a scăpa de mobilă a primit amenda maximă de 5.000 de lei, fiind recidivist.

„Polițistul local de zonă îl cunoaște foarte bine inclusiv pe bărbatul care s-a oferit să o scape de resturile de mobilier. L-a mai amendat în trecut. Nu a stat la discuții și i-a aplicat bărbatului amenda maximă în valoare de 5.000 de lei! În total, sancțiuni în valoare de 8.000 de lei pentru acest singur caz. Merită? Noi am zice că nu!”, au mai scris polițiștii.

Poliția Locală Sector 6 a transmis un mesaj ferm:

„Domeniul public, și nu doar cel al Sectorului 6, nu este groapă de gunoi!”

Recomandări Înmormântare Ion Iliescu. Imnul a fost intonat pentru ultima dată pentru fostul președinte la Cimitirul Ghencea III

Cum poți scăpa legal de deșeurile voluminoase

În finalul postării, autoritățile au oferit informații utile pentru locuitorii care vor să scape de mobilier sau alte deșeuri voluminoase.

„Dacă ai deșeuri voluminoase, rezultate din renovarea casei, mobilă veche, saltele, chiuvete, electrocasnice mari și altele, trebuie să contactezi Urban (021.413.91.15). Ai două opțiuni, în funcție de necesități”, au precizat polițiștii

Mai exact, poți:

să comanzi saci speciali, care suportă 30 kg fiecare. Costă 24,4 lei/sac, TVA inclus, sumă care include colectarea și transportul, în ziua și la ora alese de tine;

să comanzi o mașină cu platformă (3 mc) care costă 244 lei.

„Încet și sigur schimbăm fața sectorului nostru!”, concluzionează polițiștii locali din Sectorul 6.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE