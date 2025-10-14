Masa de călcat de pe Temu, o surpriză mini

Cumpărăturile online pot aduce surprize neașteptate. O femeie a avut parte de o experiență șocantă după ce a comandat un produs de pe platforma populară Temu. Povestea ei a devenit rapid virală, conform relatării publicației Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Suzi, cunoscută pe TikTok ca Alabama Lotto Lady, a împărtășit una dintre cele mai amuzante situații pe care le-a trăit cu Temu. Ea a încurajat și alți utilizatori să-și împărtășească experiențele.

În videoclipul postat, Suzi a explicat: „Am comandat multe lucruri. Am piese minunate în dulap de acolo”. Cu toate acestea, o comandă nu a decurs bine.

„Cel mai rău lucru pe care l-am primit vreodată a fost când am comandat un fier și o masă de călcat. Masa avea doar șase inchi lungime (aproximativ 15 cm), iar fierul era la fel de mic“, a povestit femeia.

Achiziția online a stârnit amuzament pe internet

Videoclipul lui Suzi a adunat rapid un număr uriaș de vizualizări și comentarii. În timp ce unii s-au amuzat de masa de călcat miniaturală, alții și-au împărtășit propriile experiențe cu Temu.

„Am comandat o grămadă de haine de pe Temu. Nu am fost niciodată dezamăgită”, a scris o utilizatoare. Altul a adăugat în glumă: „Îți voi aduce o pungă cu lucruri care nu au fost bune, iar tu mi-o aduci pe a ta”.

Suzi nu este singura căreia i s-a întâmplat o astfel de greșeală. În ultimii ani, împărtășirea achizițiilor eșuate de pe Temu a devenit o adevărată tendință pe rețelele sociale.

Ce spune Temu?

La cumpărăturile online, este esențial să citiți cu atenție detaliile produsului. Site-ul oficial Temu menționează că toți cumpărătorii beneficiază de protecție:

„Când cumpărați de pe Temu, comenzile dumneavoastră sunt protejate de Programul de Protecție a Cumpărătorilor Temu, care oferă rambursări pentru articolele care nu sosesc, sosesc deteriorate sau nu sunt așa cum au fost descrise. Este posibil să vi se ceară să returnați articolul înainte de a primi rambursarea. Vă rugăm să rețineți că suma rambursată nu va corespunde întotdeauna cu prețul integral al articolului, deoarece se iau în considerare taxele, costurile de expediere, cupoanele utilizate și creditele”, se arată pe site.

În concluzie, deși Temu oferă o varietate de produse la prețuri accesibile, este important să fim atenți la detaliile comenzilor și să înțelegem politica de returnare și rambursare a platformei.

Recent, un italian a primit o amendă de peste 14 ori mai mare decât suma cheltuită pentru o comandă online. Incidentul a avut loc în urma unui control vamal la Roma, unde s-a descoperit că două produse dintr-o comandă plasată pe platforma Temu erau contrafăcute.

