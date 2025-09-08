Kathryn Sullivan s-a numărat printre cele 45 de persoane ale căror locuri de muncă au fost eliminate în iulie, în cadrul primei reduceri de personal din țară atribuite adoptării AI. Femeia, în vârstă de 63 de ani, a mărturisit că nu se aștepta la o astfel de întorsătură.

„Nici în cele mai nebunești vise nu m-aș fi așteptat să fiu concediată după 25 de ani în companie”, a spus ea în cadrul unui simpozion despre inteligența artificială organizat la Canberra. „Fără să-mi dau seama, am antrenat un chatbot care mi-a luat locul de muncă”, conform News.com.

Rolul său a fost să dezvolte scripturi și să testeze răspunsurile chatbotului Bumblebee.

Deși a recunoscut utilitatea inteligenței artificiale, Sullivan consideră că este necesară o reglementare mai strictă. „Cred că este nevoie de un fel de reglementare pentru a preveni încălcarea drepturilor de autor… sau înlocuirea oamenilor. Încă mai este nevoie de intervenția umană”.

Ea a îndemnat autoritățile să protejeze locurile de muncă și drepturile angajaților.

CBA a revenit asupra deciziei de a elimina cele 45 de locuri de muncă din departamentul de call center, după ce Sindicatul Sectorului Financiar a sesizat Comisia pentru Muncă Echitabilă. Inițial, compania a susținut că utilizarea chatbotului a redus numărul de apeluri cu 2.000 pe săptămână. Totuși, în august, numărul apelurilor a crescut după concedieri.

„Ne-am cerut scuze angajaților vizați și recunoaștem că ar fi trebuit să fim mai riguroși în evaluarea posturilor necesare. De asemenea, revizuim procesele interne pentru a îmbunătăți abordarea noastră în viitor.”

Deși i s-a oferit un alt post, Sullivan a refuzat, considerându-l nepotrivit. Ea a fost una dintre vorbitoarele la simpozionul despre inteligența artificială organizat de Consiliul Australian al Sindicatelor (ACTU).

Inteligența artificială a devenit un subiect central în discuțiile despre productivitatea Australiei și impactul asupra pieței muncii. Luna trecută, Matt Comyn, șeful CBA, a anunțat un parteneriat cu OpenAI pentru combaterea fraudelor și a criminalității cibernetice.

Amintim că inteligența artificială schimbă piața muncii, afectând în special carierele aflate la început de drum. Angajările de absolvenți pentru posturi care nu necesită experiență au scăzut cu 50% între 2019 și 2024, conform unui studiu SignalFire.

