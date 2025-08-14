Descoperirea a fost făcută în parcul Crater of Diamonds din statul Arkansas. Tânăra a mărturisit că n-a mai avut niciodată un „diamant adevărat în mâini”. Administrația parcului a confirmat că diamantul găsit de ea este al treilea cel mai mare dintre cele 366 de diamante descoperite în parc anul acesta, conform The Guardian.

Parcul Crater of Diamonds este situat pe o suprafață erodată de 37 de acri a unui crater vulcanic lângă Murfreesboro. În plus, este singurul loc unde oamenii pot căuta diamante în sursa lor vulcanică originală.

Micherre Fox lives in Manhattan, but the rock on her engagement ring didn't come from the Diamond District. After three weeks of searching Arkansas' Crater of Diamonds State Park, she discovered a 2.3-carat white diamond. @DavidMuir shares her story. https://t.co/eMxKqU0gu6 pic.twitter.com/ZOUpxnRS7W — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 13, 2025

„Orice piatră sau mineral pe care îl găsiți este al vostru”, este precizat pe site-ul parcului. Vizitatorii pot folosi propriul echipament de minerit sau pot închiria unelte de la parc.

Povestea lui Fox este despre determinare și perseverență. În urmă cu doi ani, ea a decis să-și găsească propriul diamant pentru inelul de logodnă. Partenerul ei a susținut-o în acest proiect ambițios.

„Eram dispusă să merg oriunde în lume pentru a realiza acest lucru”, a spus Fox. „Am cercetat și am descoperit că singurul loc din lume unde puteam face asta era chiar în curtea noastră, în Arkansas.”

În ultima zi de căutare, a observat ceva strălucitor la picioarele ei. Inițial, a crezut că este o pânză de păianjen acoperită de rouă, dar și-a dat seama rapid că era un diamant.

„M-am pus în genunchi și am plâns, apoi am început să râd”, a povestit ea.

Majoritatea diamantelor descoperite sunt albe, maro sau galbene. Cel mai mare diamant găsit, de 40,23 carate, numit Uncle Sam, este expus la Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian.

