Femeia de 51 de ani a povestit că viața ei s-a transformat într-un coșmar după o ceartă pe care a avut-o cu soțul ei într-un hotel.

„Eram cazați într-un hotel. El a răbufnit după ce l-am întrebat de ce nu mi-a adus și mie micul dejun. «Te omor», a strigat la mine. Cu ochii în lacrimi, am plecat din cameră și m-am întâlnit cu doi prieteni în holul hotelului”, a povestit australianca, conform The Sun .

După ce s-a întors acasă, Pepita a spus că soțul ei i-a cerut să semneze mai multe documente pentru a modifica testamentul în așa fel încât el să dețină toate proprietățile familiei în cazul decesului ei. Femeia a povestit că acela a fost momentul în care relația cu soțul ei, Robert, s-a schimbat radical.

„Pentru nu am putut sta în același pat cu el, am dormit într-o rulota mea vintage din 1967, parcată în fața casei, unde m-am simțit în siguranță. După două săptămâni, i-am scris un e-mail scurt lui Robert. «Vreau să divorțăm.»”

„Într-o seară, ne-am certat, iar el m-a apucat de umeri. Tremurând, am fugit într-o altă cameră (…) În acea noapte, am apelat la o linie pentru sprijinirea victimelor violenței în familie și mi s-a recomandat să iau legătura imediat cu un avocat pentru a divorța”, a spus Pepita.

Femeia a povestit că soțul a rugat-o să-i mai acorde încă o șansă și chiar au urmat împreună mai multe ședințe de consiliere de cuplu. Cu toate acestea, și-a dat seama că nu-și mai poate salva căsnicia și a apelat la un avocat pentru a divorța.

Într-o seară, Pepita a auzit un zgomot bizar în timp ce încerca să adoarmă în rulotă.

„Am crezut că sunt șoareci care rod cablurile electrice. După ce m-am dat jos din pat, m-am dus să verific rulota, iar în spatele acesteia am observat un furtun amplasat pe unul dintre geamuri. (…) Acesta fusese lipit cu bandă adezivă aproape de perna mea. Și mai ciudat, am găsit un pulover care fusese îndesat în ventilator pentru a nu mai evacua aerul. Am mers în garaj, iar furtunul era conectat la un rezervor cu gaz. Dumnezeule! Hoțul meu încearcă să mă omoare”